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Runway представила Media Router — сервис сам подберёт самый выгодный ИИ для генерации контента

Компания Runway представила инструмент Media Router, автоматически подбирающий оптимальную модель для генерации изображений, видео и аудио в зависимости от требований к качеству, скорости или стоимости токенов. Платформа Runway Dev теперь будет предоставлять доступ к API как собственных, так и сторонних генеративных моделей, сообщает издание TechCrunch.

Источник изображения: Runway

Источник изображения: Runway

Media Router анализирует параметры запроса и направляет его к наиболее подходящей модели. По словам директора по продукту Runway Энтони Маджио (Anthony Maggio), сервис создавался как единая точка интеграции генеративных моделей для разработчиков. В компании утверждают, что это первый подобный маршрутизатор, ориентированный именно на генеративные изображения, видео и аудио.

Через платформу Runway Dev разработчики могут использовать новые модели сразу после их выхода в свет, не занимаясь самостоятельной оценкой возможностей каждой из них. При этом API уже применяют такие компании, как Adobe, Cloudflare, ElevenLabs, Expedia, Shutterstock и Quora, встраивая генерацию медиаконтента непосредственно в собственные продукты.

Помимо качества и скорости генерации, пользователи могут задавать дополнительные предпочтения при выборе, например, касающиеся стоимости токенов или качества конечного результата. Также предусмотрена возможность ограничить использование моделей определённых поставщиков, включая выбор разработчиков только из США вместо китайских компаний.

Архитектура Media Router основана на опыте творческой команды Runway, оценивающей качество различных моделей по таким критериям, как передача движения в видео, построение композиции изображений или синхронизация речи. Ранее аналогичная технология уже использовалась в агенте Runway для создания видеороликов, состоящих из множества сцен и маркетинговых кампаний.

Как отмечает TechCrunch, запуск инструмента отражает изменение стратегии Runway на фоне усиливающейся конкуренции на рынке генеративного ИИ. После выхода модели Gen 4.5 в декабре компания не представила новых флагманских моделей для генерации видео, тогда как лидирующие позиции в отраслевых рейтингах заняли модели Google, ByteDance и Alibaba. Теперь же, вместо ориентации только на одну собственную модель, Runway намерена развивать инфраструктуру, позволяющую автоматически использовать наиболее подходящие системы разных поставщиков.

По словам сооснователя и генерального директора Runway Анастасиса Германидиса (Anastasis Germanidis), всё больше компаний заинтересованы в использовании услуг Runway на всех этапах работы с генеративным медиаконтентом, так как компания постоянно расширяет свою экосистему, включила в неё платформу для разработчиков и творческий набор инструментов для создания контента.

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Теги: runway ai, нейросети, ии-сервис
runway ai, нейросети, ии-сервис
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