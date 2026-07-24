Россияне массово пробуют альтернативы Telegram и Max — активнее всего растёт аудитория турецкого BiP

Спрос россиян на иностранные мессенджеры остаётся высоким, но темпы его роста по сравнению с I кварталом замедлились. Альтернативные службы мгновенных сообщений имеют очень небольшую долю рынка по сравнению с Max и Telegram — пользуются зарубежными платформами либо энтузиасты, либо те, кто хочет оставаться на связи с друзьями и родственниками за границей. Активнее всего растёт российская аудитория турецкого BiP, передаёт «Коммерсантъ».

В I квартале спрос россиян на зарубежные мессенджеры подскочил на 50 %, а во II квартале динамика замедлилась до 26 %, подсчитали аналитики МТС AdTech. Активнее всего наращивает российскую аудиторию турецкий мессенджер BiP: с апреля по июль число его ежемесячно активных пользователей из России выросло на 120 % квартал к кварталу, до 4,3 млн человек. Год назад этот показатель составлял лишь 6,6 тыс.

Южнокорейский KakaoTalk за тот же период показал рост на 80 %, до 1,26 млн пользователей, WeChat и Gem Space выросли на 17 % и 11 % соответственно. Наиболее востребованным, однако, остаётся американский Imo с аудиторией 12,2 млн пользователей при росте на 1 % за квартал. У заблокированных в России SimpleX и Discord аудитория сократилась на 41 % и 8 % соответственно. Альтернативный клиент Telegram в I квартале нарастил аудиторию на 160 % до 7,5 млн пользователей, в апреле приложение удалили из Apple App Store, а 1 июля платформа прекратила работу.

Чаще всего иностранными мессенджерами пользуются россияне в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится 30 % этого рынка; 21 % приходится на аудиторию от 25 до 34 лет, а доля пользователей в возрасте от 45 до 54 лет составляет 19 %. Число пользователей BiP выросло на 32 %, подтвердили в «МегаФоне», KakaoTalk — на 98 %, WeChat — на 10 %, при этом Imo и Discord показали отрицательную динамику — снижение на 20 % и 4 % соответственно. «BiP и KakaoTalk показали рост аудитории в 5 и 3,5 раза соответственно. <..> У WeChat мы зафиксировали незначительный прирост, связываем это с особенностями регистрации. А у Imo вовсе заметили спад, Discord также теряет аудиторию», — рассказали в T2.

За год аудитория «Яндекс Мессенджера» увеличилась на 190 %, до 1,8 млн пользователей. «Рост обеспечивает развитие продукта и увеличение числа компаний, использующих „Яндекс 360“», — сообщили в компании. Месячная аудитория «ВКонтакте» и «Макса» составляет 94,8 млн и 86,2 млн пользователей соответственно, гласят данные Mediascope; Telegram в июне пользовались 75,7 млн россиян.

Россияне могут устанавливать альтернативные мессенджеры для связи с близкими за границей или в целях тестирования, но не как основное средство общения, указывают эксперты. Исчезновение приложений «ВКонтакте» и «Макса» из крупнейших американских магазинов едва ли нанесёт им непоправимый вред и спровоцирует миграцию пользователей, но поспособствует росту популярности альтернативных сервисов. Аудитория будет фрагментироваться: люди всё чаще станут использовать сразу несколько мессенджеров. Альтернативные решения сформируют свой сегмент рынка, но в долгосрочной перспективе их судьба будет «зависеть от готовности работать в российском правовом поле».