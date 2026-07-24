Представлены чипы AMD X100 — процессоры на Zen 5 с мощной графикой для роботов

AMD представила спецверсии гибридных чипов APU Strix Halo для систем физического искусственного интеллекта — для роботов. Они имеют схожие характеристики с клиентскими Ryzen AI Max, но рассчитаны на круглосуточный режим работы и десять лет эксплуатации.

Существуют три варианта чипов, соответствующих трём оригинальным моделям Strix Halo. Старшая модель X199 предлагает 16 ядер Zen 5 и 40 вычислительных блоков RDNA 3.5; X188 — 12 ядер и 32 вычислительных блока; X168 — восемь ядер и те же 32 вычислительных блока. Подробные спецификации каждой модели не уточняются, но известно о тактовой частоте до 5,1 ГГц в режиме Boost и поддержке до 128 Гбайт унифицированной памяти. Во всех случаях присутствуют нейропроцессор XDNA 2 с производительностью до 50 TOPS, настраиваемый TDP от 45 до 120 Вт и диапазон рабочих температур от -40 °C до 105 °C.

Новая линейка AMD — это ответ на чипы Intel Panther Lake для роботов. Обе компании выступают за интегрированные решения, позволяющие снизить задержку по сравнению с архитектурами, в которых центральный, графический и нейропроцессор, а также память находятся на разных чипах. Чипы линейки AMD X100 физически больше, чем аналоги Panther Lake, но и содержат больше кремниевых компонентов для более ресурсоёмких задач.

AMD показала сравнительные тесты флагманского X199 с Intel Core Ultra X7 358H — 16-ядерным процессором и интегрированной графикой Intel Arc B390 с 12 ядрами Xe3. Модель AMD X199 оказалась в 1,2 и 1,3 раза быстрее в тестах GeekBench 6.1 и PassMark соответственно, а также в 1,5 раза производительнее в неофициальном тесте SPECrate 2017 с целочисленными нагрузками. В графическом бенчмарке AMD превзошла конкурента в 1,4 раза в Vulkan, в 1,7 раза — в OpenGL (в обоих случаях использовался GFXBench 5 под Ubuntu), а также в 1,6 раза — в Unigine Heaven Extreme.

В задачах физического ИИ время до первого токена (TTFT) удалось сократить в 1,4 раза, а число токенов в секунду в бенчмарке Llama с бэкендом Vulkan и TDP 45 Вт — увеличить в 3,5 раза. Правда, тестирование проводилось на AMD Ryzen AI Max 395+, «сконфигурированном в соответствии со спецификациями Ryzen AI Embedded X199», на эталонной плате Maple с тактовой частотой центрального процессора 5,1 ГГц, графического — 2,9 ГГц и постоянным TDP 45 Вт. Intel Core Ultra X7 358H тестировался на MSI Prestige 16 Flip AI+ с TDP 30 Вт, после чего AMD «спрогнозировала» производительность чипа Intel при TDP 45 Вт, «используя коэффициенты масштабирования, полученные из общедоступных данных бенчмарков». Другими словами, сравнение не совсем корректное.

AMD предлагает не только сами чипы X100, но и выпускает их в составе Kria System on Module (SOM) — интегрированной платформы для разработчиков робототехники. Плата размером 120 × 120 мм соответствует стандартному формфактору COM-HPC. Это полностью интегрированное устройство с платой AMD Spartan UltraScale+ FPGA — готовое решение для создания робототехнических систем, включающее специализированные интерфейсы для подключения камер, промышленных сетей и датчиков.

В тестах AMD X100 Kria сравнивали с Nvidia Thor T5000, однако проводились они не самой AMD, а по заказу компаний Open Navigation и Mimix. И здесь бенчмарки также не были прямыми: комплект разработчика Nvidia Jetson AGX Thor сравнивался с мини-ПК GMKtech EVO-X2 AI на чипе Ryzen AI Max+ 395, «сконфигурированном в соответствии со спецификациями Ryzen AI Embedded X199». AMD не оставляет попыток переманить разработчиков с платформы Nvidia CUDA: инструмент HIPIFY преобразует код CUDA в AMD HIP C++, принимая на себя 70–80 % «трудозатрат» по портированию. В ходе тестирования компания успешно портировала 15 приложений CUDA общим объёмом 1199 строк кода с показателем автоматизации 70–80 %. AMD X100 Kria составляет «мозг» робототехнической платформы, но компания планирует создать комплексное решение для человекоподобных роботов с использованием программируемых микросхем Spartan UltraScale+, Zynq UltraScale+ и Versal AI Edge Gen 2.