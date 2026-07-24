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Перспективный стелс-экшен Thick as Thieves от студии создателя Deus Ex и System Shock перестанет получать новый контент, но есть и хорошая новость

Одиночный стелс-экшен с кооперативом на двоих Thick as Thieves от OtherSide Entertainment не реализует заложенный разработчиками потенциал. Американская студия объявила о прекращении контентной поддержки игры.

Источник изображений: OtherSide Entertainment

Источник изображений: OtherSide Entertainment

Напомним, Thick as Thieves стартовала 20 мая на PC (Steam, EGS) с «вводной кампанией» на четыре часа. Несмотря на скромную цену (всего 310 рублей / $5), проект не оправдал надежд руководства OtherSide Entertainment.

За следующие полтора месяца студия уволила 35 сотрудников и отменила проект Argos (кодовое название). К началу июля в команде осталось менее десяти человек. Планировалось, что коллектив сосредоточится на поддержке Thick as Thieves.

Глава разработки Thick as Thieves Джефф Хикман (Jeff Hickman) сообщил, что из-за сокращения штата и ограничения ресурсов OtherSide вынуждена прекратить выпуск контентных обновлений для игры: «Такого исхода не хотел никто».

По словам Хикмана, сейчас команда трудится над переводом кооператива Thick as Thieves с выделенных серверов на P2P-подключение, чтобы гарантировать работу игры в долгосрочной перспективе.

После завершения этого обновления силами OtherSide за поддержку Thick as Thieves (исправление багов и прочих возможных проблем) начнёт отвечать издатель игры в лице шведской компании Megabit Publishing.

OtherSide Entertainment была учреждена в 2013 году и ведёт деятельность под руководством создателя Deus Ex и System Shock Уоррена Спектора (Warren Spector) и сооснователя Looking Glass Studios Пола Ньюрата (Paul Neurath).

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Теги: thick as thieves, otherside entertainment, стелс-экшен
thick as thieves, otherside entertainment, стелс-экшен
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