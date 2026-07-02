Сегодня 03 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Студия создателя Deus Ex и System Shock ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Студия создателя Deus Ex и System Shock перестанет делать игры — после провала Thick as Thieves в OtherSide осталось меньше десяти человек

Американская OtherSide Entertainment под руководством создателя Deus Ex и System Shock Уоррена Спектора (Warren Spector) и сооснователя Looking Glass Studios Пола Ньюрата (Paul Neurath) переживает не лучшие времена. В студии прошёл второй за месяц раунд увольнений.

Источник изображений: OtherSide Entertainment

Источник изображения: OtherSide Entertainment

Напомним, выпущенный OtherSide в мае стелс-экшен Thick as Thieves стартовал с «вводной кампанией» на четыре часа. Несмотря на скромную цену (310 рублей / $5), проект не оправдал надежд руководства. Менее чем через месяц студия объявила об увольнении 17 человек и отмене игры Argos (кодовое название).

Как сообщает издание Game Developer со ссылкой на представителя OtherSide, теперь студия попрощалась ещё с 18 специалистами. В результате коллектив насчитывает меньше десяти работников и в настоящее время не планирует заниматься новыми играми — лишь поддержкой Thick as Thieves.

«Несмотря на воодушевляющие отзывы о запуске вводной кампании Thick as Thieves, стало ясно, что продолжение работы студии в текущем формате более не является коммерчески жизнеспособным путём», — гласит заявление представителя OtherSide Entertainment журналистам.

OtherSide Entertainment была учреждена в 2013 году. С тех пор студия выпустила провальную ролевую игру от первого лица Underworld Ascendant, успела поработать над многострадальной System Shock 3, упомянутой Argos и проектом во вселенной Dungeons & Dragons, который в 2023-м отменила Wizards of the Coast.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xbox оставила без финансирования фэнтезийную ролевую игру Project Fantasy от создателей Hitman и 007 First Light
Журналисты раскрыли масштаб будущих увольнений в Xbox — под угрозой закрытия оказалась даже Arkane Studios и её Marvel’s Blade
Несколько лет разочарований с Destiny 2 обернулись для Bungie массовыми увольнениями, но разработчики «должны гордиться» собой
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo
Теги: thick as thieves, otherside entertainment, стелс-экшен, увольнения, сокращения
thick as thieves, otherside entertainment, стелс-экшен, увольнения, сокращения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы совершили прорыв в опреснении морской воды — её обещают сделать дешевле бутилированной
Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation
США разрешат сверхзвуковым авиалайнерам летать над городами, но при одном условии
Google начала тестировать новую reCAPTCHA — пользователей просят показать руки в камеру, и не обязательно свои
GitHub подшутила над Sony и предложила разработчикам выслать их репозитории на CD-дисках
OxygenOS и Realme UI отправят на свалку истории — OnePlus и Realme перейдут на ColorOS 4 мин.
Alibaba запретила сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code от Anthropic 25 мин.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 млн копий за пять с половиной лет после релиза 32 мин.
Epic Games Store выдал планы Square Enix на сюжетные дополнения к Final Fantasy VII Revelation 34 мин.
Зафиксирована первая в истории полностью автономная атака ИИ- вымогателя 2 ч.
Nothing выпустила последнее обновление для Phone (1) и прекратила поддержку 2 ч.
Европа может запретить лутбоксы для несовершеннолетних и ужесточить возрастные рейтинги игр 3 ч.
Вопреки опасениям: внедрившие ИИ компании стали активнее нанимать сотрудников 3 ч.
Европейский политик, расследовавший использование шпионского ПО Pegasus, сам стал его жертвой 4 ч.
Anthropic закрыла лазейки, позволявшие китайским компаниям использовать Claude 4 ч.
iFixit создаст единый стандарт ремонтопригодности электроники в США 13 мин.
Xiaomi похвасталась, что продала 500 млн смартфонов Redmi Note — новый Redmi Note 17 уже на подходе 23 мин.
Представлена четвёрка кнопочных телефонов Nokia с платным ИИ-помощником 2 ч.
Страшные флешбеки эпохи Xbox 360: у Steam Machine нашлась «красная полоса смерти» для индикации проблем 2 ч.
AWS пытается удержать свою облачную корону, наращивая мощности ЦОД 3 ч.
Meta отправила в болота Луизианы 65-тонных роботов на постройку солнечной электростанции для ИИ ЦОД 3 ч.
Казахстанская «Долина ЦОД» привлекла Amazon и G42 3 ч.
Intel подтвердила и объяснила подорожание процессоров Core Ultra 200S Plus 3 ч.
Япония решила взять реванш на мировом рынке роботов с помощью ИИ 4 ч.
Intel больше не спотыкается о 18A — техпроцесс вышел на стабильное производство 30 000 пластин в месяц 4 ч.