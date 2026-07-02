Студия создателя Deus Ex и System Shock перестанет делать игры — после провала Thick as Thieves в OtherSide осталось меньше десяти человек

Американская OtherSide Entertainment под руководством создателя Deus Ex и System Shock Уоррена Спектора (Warren Spector) и сооснователя Looking Glass Studios Пола Ньюрата (Paul Neurath) переживает не лучшие времена. В студии прошёл второй за месяц раунд увольнений.

Напомним, выпущенный OtherSide в мае стелс-экшен Thick as Thieves стартовал с «вводной кампанией» на четыре часа. Несмотря на скромную цену (310 рублей / $5), проект не оправдал надежд руководства. Менее чем через месяц студия объявила об увольнении 17 человек и отмене игры Argos (кодовое название).

Как сообщает издание Game Developer со ссылкой на представителя OtherSide, теперь студия попрощалась ещё с 18 специалистами. В результате коллектив насчитывает меньше десяти работников и в настоящее время не планирует заниматься новыми играми — лишь поддержкой Thick as Thieves.

«Несмотря на воодушевляющие отзывы о запуске вводной кампании Thick as Thieves, стало ясно, что продолжение работы студии в текущем формате более не является коммерчески жизнеспособным путём», — гласит заявление представителя OtherSide Entertainment журналистам.

OtherSide Entertainment была учреждена в 2013 году. С тех пор студия выпустила провальную ролевую игру от первого лица Underworld Ascendant, успела поработать над многострадальной System Shock 3, упомянутой Argos и проектом во вселенной Dungeons & Dragons, который в 2023-м отменила Wizards of the Coast.