Anthropic открыла доступ к голосовому режиму Claude с моделям Opus и Sonnet

До настоящего момента голосовой режим помощника с искусственным интеллектом Anthropic Claude работал только с младшей моделью Haiku, поскольку она является самой быстрой в линейке. Теперь компания добавила поддержку моделей Sonnet и Opus, а также расширила возможности голосового режима, обеспечив его интеграцию с такими приложениями, как Gmail, Slack и Canva.

Anthropic запустила голосовой режим в прошлом году — тогда функция была ориентирована на быстрые ответы и вопросы с минимальной задержкой. На практике, однако, пользователи стали применять его для гораздо более широкого круга задач, чем простые вопросы, вплоть до тем, связанных с бизнесом, для которых модель Haiku явно не предназначена. Её удел — «быстрые, но не всегда глубокие разговоры».

Sonnet и Opus — более мощные модели, которые, по словам компании, «разработаны для решения сложных задач». Они могут давать развёрнутые ответы на вопросы, проводить анализ, а затем выполнять действия от имени пользователя. Например, можно превратить переписку с ИИ в одностраничную презентацию или перенести встречи в календаре, если поезд опаздывает.

Прямо во время разговора можно переключаться между текстовым и голосовым режимами, а также менять модели. Если, например, краткий разговор с Haiku натолкнул пользователя на идею, можно углубиться в эту тему, переключившись на Opus. Голосовой режим также получил поддержку нескольких новых языков. До настоящего момента все языки, кроме английского, были доступны только в бета-версии, но теперь пользователи могут свободно общаться на французском, немецком, испанском, хинди, индонезийском, итальянском, японском, корейском и португальском языках.