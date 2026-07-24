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TikTok обвинили в попустительстве вредного контента для детей и сборе пользовательских данных

Китайская социальная сеть TikTok долго подвергалась гонениям в США, прежде чем её локальные активы перешли к консорциуму американских инвесторов, а теперь новые претензии к платформе возникли у европейских и южнокорейских регуляторов. В первом случае TikTok обвиняется в недостаточно строгой модерации контента несовершеннолетних пользователей, а во втором — в незаконном сборе данных о пользователях для нужд рекламодателей.

Источник изображения: Unsplash, Jonathan Kemper

Источник изображения: Unsplash, Jonathan Kemper

Европейские регуляторы опубликовали предварительные итоги нового расследования, как сообщает Bloomberg, которое позволяет им утверждать, что политика модерации контента на платформе TikTok нарушает Закон о цифровых услугах ЕС. Проблема заключается в том, по мнению европейских чиновников, что личные учётные записи несовершеннолетних пользователей TikTok могут быть найдены и свободно просматриваться другими людьми. Даже пользователи, не имеющие регистрации в TikTok, имеют возможность просматривать фотографии несовершеннолетних, принадлежащих им на этой платформе. По мнению регуляторов, это повышает риск нежелательных контактов, преследования и психологического давления на несовершеннолетних со стороны незнакомцев.

Европейское законодательство требует, чтобы учётные записи несовершеннолетних в социальных сетях не были доступны для просмотра случайным пользователям. Представители TikTok возразили, что учётные записи подростков на платформе имеют 50 настроек, связанных с приватностью и безопасностью, которые прошли аудит со стороны специалистов в соответствующих областях. Политика TikTok подразумевает, что учётные записи детей на платформе не являются общедоступными по умолчанию. Представители социальной сети выразили готовность отстаивать свою позицию и активно взаимодействовать с Еврокомиссией.

Расследование в отношении деятельности TikTok в ЕС было запущено в феврале 2024 года. Компания получит возможность отстаивать свои интересы и предлагать варианты устранения проблем, но если предложенные решения не устроят европейские власти, то TikTok будут грозить штрафы в размере до 6 % годовой выручки социальной сети на мировом рынке. К этой платформе в ЕС имеются и другие претензии, связанные с дизайном интерфейса, якобы вызывающим психологическое привыкание у пользователей. Конкурирующие платформы уже получили от властей ЕС крупные штрафы: социальная сеть X должна будет раскошелиться на 120 млн евро, китайская Temu на 200 млн евро, а торговая площадка AliExpress нарвалась на штраф в размере 550 млн евро за отказ удалить с витрины запрещённые к реализации товары.

В Южной Корее местные регуляторы присудили TikTok штраф в размере $7 млн за незаконный сбор информации о пользователях в интересах третьей стороны, в роли которой выступали рекламодатели платформы. По данным чиновников, TikTok собирала данные о шаблонах поведения 9,45 млн южнокорейских пользователей, чтобы передавать эту информацию сторонним компаниям, использующим её для создания персонифицированной рекламы. TikTok якобы не смогла корректным образом уведомить пользователей о такой активности.

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Теги: tiktok, ес, южная корея, иск, штраф
tiktok, ес, южная корея, иск, штраф
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