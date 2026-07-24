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Microsoft принудила LG перестать донимать пользователей мониторов рекламой, но инцидент не исчерпан

Microsoft отреагировала на инцидент с рекламой, которая начинает показываться с автоматической установкой «мусорных» приложения при подключении мониторов LG. Корейский производитель пообещал отключить эту функцию её, но произошедшее вызвало новые вопросы, выходящие за рамки инцидента.

При подключении некоторых мониторов к компьютеру под управлением Windows через «Центр обновления» производится установка приложения LG Monitor App Installer вместе с драйверами — и это приложение начинает показывать рекламу. Чаще всего это реклама 30-дневной бесплатной версии антивируса McAfee, но встречаются и объявления с рекламой других продуктов, в том числе от самой LG: LG Switch, LG Calibration Studio, LG Dual Controller и LG Channels.

Проблема легко воспроизводится, и её массовый характер вызвал в соцсетях недовольство владельцев зачастую недешёвых мониторов корейского бренда. В инцидент пришлось вмешаться Microsoft, которая заверила, что проблему удалось решить. «Мы связались с командой LG, и в качестве следующего шага они согласились отключить всплывающее окно McAfee в своём приложении. Мы ценим сотрудничество LG с нами в достижении общей цели — улучшения пользовательского опыта наших общих клиентов. Мы будем и далее совершенствоваться вместе с нашими партнёрами по экосистеме», — заявил исполнительный вице-президент Microsoft по Windows и устройствам Паван Давулури (Pavan Davuluri).

Примечательно, что приложение LG Monitor App Installer вместе с рекламой устанавливалось без каких-либо запросов или разрешений со стороны LG. Оно ставится через систему обновления Windows и технически получает разрешение на использование «всех системных ресурсов», а также на «сбор геолокации, данных об устройстве, онлайн-активности, контактов, учётных данных пользователей, транзакций и многого другого», обращают внимание эксперты. Практика продолжается уже много лет, и только недавно она расширилась: в некоторых случаях всплывающая реклама начала показываться у владельцев мониторов, купленных не один год назад.

За автоматическую установку нежелательного ПО критике уже подвергаются Razer, Logitech, Asus и Gigabyte. Учитывая, что большинству мониторов вообще не требуется сопутствующее приложение, и сами они могут быть дорогими, принудительная установка LG Monitor App Installer представляется особенно вопиющей.

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Теги: lg, windows, реклама
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