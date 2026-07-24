Sega пообещала не отказываться от выпуска игр на дисках в отличие от Sony

Sega Corporation не будет следовать примеру Sony, объявившей о решении отказаться от поставок игр на физических носителях в 2028 году в связи с переходом полностью на цифровой формат. Об этом сообщил в интервью ресурсу Famitsu операционный директор Sega Сюдзи Уцуми (Shuji Utsumi).

По словам Уцуми, компания по-прежнему высоко ценит данное направление и её стратегия учитывает все возможности распространения игр как на физических носителях, так и в цифровом формате. Он отметил, что компания изначально была поставщиком игр на физических дисках, и по-прежнему дорожит этим сегментом. «Изначально мы были поставщиком платформ, и, конечно же, мы по-прежнему ценим культуру физических носителей. Вместо того чтобы полностью отказаться от этого, сейчас мы ставим перед собой задачу переориентироваться, чтобы параллельно учитывать и осмысливать важные аспекты цифровых медиа», — заявил Уцуми.

«Когда речь идёт об играх, которые мы называем “полноценными играми” для консолей и ПК, мы считаем, что цифровой переход имеет решающее значение. Конечно, консоли важны, но доля людей, играющих на ПК, неуклонно растёт. Даже там, где консоли не получили широкого распространения, многие говорят: “Я могу играть на ПК”. Для развития этого рынка мы считаем важным усилить цифровизацию», – подчеркнул Сюдзи Уцуми.

Он не стал обсуждать, как выглядит соотношение продаж игр Sega на физических дисках и в цифровом формате. Как утверждает Sony, владельцы PlayStation больше предпочитают цифровые копии игр.