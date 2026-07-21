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Sony разгневала общественность отказом от игровых дисков для PlayStation, хотя продаются они плохо

Ранее Sony объявила о намерении прекратить поддержку физических дисков для игр, которые будут выходить с 2028 года. Недовольство сообщества игроков не утихает до сих пор, но, похоже, гнев их не так уж оправдан: спрос на игровые диски остаётся довольно скромным.

Источник изображения: Kerde Severin / unsplash.com

Источник изображения: Kerde Severin / unsplash.com

Данными продаж поделился аналитик Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella): в первой половине года тиражом более 100 тыс. дисков разошлись только семь игр для PlayStation; и только две игры показали более 10 тыс. продаж за неделю, закончившуюся 11 июля. Это подтверждает заявление Sony, что владельцы PlayStation в подавляющем большинстве предпочитают цифровые копии.

Статистика Пискателлы относится только к США, но похожую картину рисуют и другие показатели. Петиция на Change.org с требованием, чтобы Sony продолжила поддержку дисков, набрала более 300 тыс. подписей — при том, что число подписчиков PlayStation Plus составляет 50 млн. По итогам 2025 финансового года, по собственному утверждению Sony, 78 % проданных игр поставлялись в цифровом формате и лишь 22 % пришлись на физические носители — около 70 млн дисков.

Тиражом более 100 тыс. дисков в США разошлись следующие наименования (в порядке убывания): Resident Evil Requiem, Crimson Desert, MLB The Show 26, 007 First Light, Lego Batman, WWE 2K26 и Call of Duty Black Ops 7. Едва ли что-то заставит Sony передумать: производство дисков на последнем заводе уже начало сворачиваться, и даже власти Евросоюза расписались в собственном бессилии по данному вопросу.

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Теги: sony, playstation, диски
sony, playstation, диски
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