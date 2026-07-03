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Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation

Корпорация Sony недавно заявила, что с января 2028 года свернёт производство оптических дисков со своими играми, поскольку уже сейчас около 85 % игр приобретается в цифровом виде. Физические издания игр при этом продолжат предлагаться в магазинах, но без диска в коробке. Как выясняется, австрийский завод по выпуску оптических дисков Sony частично перепрофилирует под изготовление микролинз.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Глава профильного австрийского подразделения Sony Дитмар Танцер (Dietmar Tanzer) пояснил местным СМИ, что сейчас предприятие ежедневно выпускает 600 000 оптических дисков, половина из которых используется для записи игр. В 2028 году объёмы производства сократятся в десять раз, поэтому все 300 сотрудников австрийского предприятия должны будут пройти переподготовку для получения навыков, которые им пригодятся при производстве оптических микролинз.

Исторически Sony выпускала оптические диски и в США, но два местных предприятия этого профиля были последовательно закрыты в 2011 и 2022 годах. На предприятии в Индиане теперь производят светотехнику для автомобилей. На австрийском заводе Sony производство микролинз также осуществлялось на протяжении нескольких лет, просто оно не было масштабным. В расширение местного производства уже вложено 30 млн евро, в новых объёмах оно будет запущено в начале следующего года. Самой логичной сферой применения остаётся сегмент камер для смартфонов, но Sony собирается использовать их и в автомобильной электронике. Помимо бортовых камер, линзы потребуются и для передовой светотехники с функцией проекция изображений на проезжую часть.

Профильное подразделение Sony в мировых масштабах выпустило более 26,4 млн оптических дисков, но 23 млн из этого количества были произведены в период с 1983 по 2022 годы в штате Индиана. В новых условиях крупнейшая площадка по их выпуску сохранится в Австрии, хотя собственные потребности Sony в этой сфере значительно сократятся.

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Теги: sony, sony playstation 5, оптический диск, австрия
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