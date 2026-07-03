Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation

Корпорация Sony недавно заявила, что с января 2028 года свернёт производство оптических дисков со своими играми, поскольку уже сейчас около 85 % игр приобретается в цифровом виде. Физические издания игр при этом продолжат предлагаться в магазинах, но без диска в коробке. Как выясняется, австрийский завод по выпуску оптических дисков Sony частично перепрофилирует под изготовление микролинз.

Глава профильного австрийского подразделения Sony Дитмар Танцер (Dietmar Tanzer) пояснил местным СМИ, что сейчас предприятие ежедневно выпускает 600 000 оптических дисков, половина из которых используется для записи игр. В 2028 году объёмы производства сократятся в десять раз, поэтому все 300 сотрудников австрийского предприятия должны будут пройти переподготовку для получения навыков, которые им пригодятся при производстве оптических микролинз.

Исторически Sony выпускала оптические диски и в США, но два местных предприятия этого профиля были последовательно закрыты в 2011 и 2022 годах. На предприятии в Индиане теперь производят светотехнику для автомобилей. На австрийском заводе Sony производство микролинз также осуществлялось на протяжении нескольких лет, просто оно не было масштабным. В расширение местного производства уже вложено 30 млн евро, в новых объёмах оно будет запущено в начале следующего года. Самой логичной сферой применения остаётся сегмент камер для смартфонов, но Sony собирается использовать их и в автомобильной электронике. Помимо бортовых камер, линзы потребуются и для передовой светотехники с функцией проекция изображений на проезжую часть.

Профильное подразделение Sony в мировых масштабах выпустило более 26,4 млн оптических дисков, но 23 млн из этого количества были произведены в период с 1983 по 2022 годы в штате Индиана. В новых условиях крупнейшая площадка по их выпуску сохранится в Австрии, хотя собственные потребности Sony в этой сфере значительно сократятся.