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ЕС не сможет заставить Sony продолжить выпуск игр на дисках

Европейские чиновники не нашли способов заставить Sony отказаться от своего плана прекратить выпуск игр на физических носителях с 2028 года. Компании «вольны» предлагать потребителям игры в любом формате, если не нарушается закон, заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия, верховенства закона и защиты прав потребителей Майкл Макграт (Michael McGrath).

Источник изображения: Kerde Severin / unsplash.com

Источник изображения: Kerde Severin / unsplash.com

Sony объявила, что прекратит выпуск дисков Blu-ray с играми, которые будут выходить с 2028 года. Игры на физических носителях продолжат работать, но японский производитель явно наметил дальнейшую стратегию, в которой есть место только цифровым копиям игр, и пересматривать решение он не намерен. Некоторые любители PlayStation надеялись, что традиционно строгий к технологическим гигантам Евросоюз вмешается и заставит Sony отменить это решение. Но рассчитывать на это не приходится.

В беседе с журналистами Майкл Макграт заявил, что у властей ЕС нет полномочий, чтобы остановить инициативу Sony. «Всё сводится к свободе коммерции и соглашений. И компании вольны предлагать игры и сервисы так, как считают нужным, при условии, что права потребителей полностью защищены в соответствии с национальным и европейским законодательством», — сказал чиновник.

Он также упомянул реакцию европейских властей на движение «Stop Killing Games». Еврокомиссия заявила, что не может принять закон или нормы, обязывающие издателей игр поддерживать работу серверов или предлагать способы оставить игры рабочими после отключения онлайн-служб. Но ведомство пообещало провести работу с представителями игровой отрасли и другими заинтересованными сторонами и выработать кодекс поведения по сохранению игр.

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Теги: sony, playstation, еврокомиссия
sony, playstation, еврокомиссия
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