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ChatGPT вошёл в список самых подделываемых брендов в интернете

Платформа ChatGPT всё чаще становится предметом фишинговых атак на бренды — эта торговая марка вошла в десятку антирейтинга самых подделываемых в интернете брендов наряду с Microsoft, Google и Apple, гласят результаты исследования Check Point.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

На ChatGPT приходятся 1,1 % всех отслеживаемых фишинговых атак на бренды; это первый случай, когда платформа чат-бота попала в десятку, и это признак того, что число мошенников продолжает расти. Число атак на ChatGPT сопоставимо с показателями PayPal (1,3 %), WhatsApp (1,4 %) и Facebook (1,9 %), но в значительной мере уступает рекорду Microsoft, на долю которой вместе с LinkedIn приходятся более трети (34,2 %) всех отслеживаемых случаев подделок брендов в интернете.

Один из примеров во II квартале этого года — поддельные электронные письма о неудачных платежах за подписку ChatGPT Plus с фирменной символикой OpenAI. В них приводились ссылки на мошенническую страницу оплаты для сбора платёжной информации. В случае Microsoft всё серьёзнее: поддельные страницы поддержки предупреждают клиентов о необходимости обновлять Office для закрытия уязвимостей безопасности, но в действительности на компьютеры жертв скачивается вредоносное ПО. Интересно, что и ChatGPT в отдельных случаях выступал источником перехода на интернет-магазины мошенников.

Общий вектор атаки остаётся неизменным. Мошенники нацеливаются на наиболее уязвимые категории пользователей и делают упор на срочность, чтобы обманом заставлять людей предоставлять информацию о себе, раскрывать учётные данные и платёжные реквизиты. Следует проявлять особую осторожность при переходе по неизвестным адресам и открытии неожиданных сообщений; свои данные следует защищать с помощью паролей и надёжной многофакторной аутентификации.

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Теги: openai, chatgpt, мошенничество
openai, chatgpt, мошенничество
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