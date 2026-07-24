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Видео займут весь экран: Facebook✴ станет ещё больше похож на TikTok после потери миллионов пользователей

В Facebook готовятся масштабные изменения, призванные остановить процесс перехода пользователей в другие социальные сети, такие как TikTok, сообщил ресурс The Verge. Meta не раскрывает данные о количестве пользователей на отдельных платформах. Однако из её собственной статистики известно, что в первом квартале 2026 года аудитория компании сократилась на 20 млн пользователей.

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Глава Facebook Том Элисон (Tom Alison) отметил, что есть категория пользователей, которым нужны «более захватывающие, визуальные, ориентированные на видео впечатления, а видеоплощадка — это то место, где происходит общение, формируются сообщества и даже начинает развиваться коммерция».

В связи с этим компания планирует позже в этом году начать тестирование обновлённого интерфейса, который позволит части пользователей, желающих видеть больше видеороликов в Facebook, сразу после открытия приложения переключаться в полноэкранный режим их просмотра. При этом всегда можно будет отказаться от просмотра и вернуться в режим «Лента новостей», а «Классическая лента новостей» будет доступна в качестве второй вкладки в приложении — всего в один клик.

Первоначально экспериментальный интерфейс планируется запустить в странах с явным предпочтением видеоконтента, а в следующем году будет рассмотрена возможность его распространения в США.

Хотя Facebook по-прежнему является самой популярной социальной платформой в мире, конкуренты подбираются всё ближе. На втором месте по популярности находится видеохостинг YouTube, третье место занимает сервис коротких видео TikTok, который преодолел отметку в 1 млрд ежемесячных пользователей всего через три года после запуска. Этого он добился значительно быстрее, чем Facebook.

Facebook, превратившийся за последние годы в сочетание социальной сети и коммерческой платформы, теперь также заимствует идеи у конкурирующих сервисов с целью улучшения пользовательского опыта. Компания объявила о запуске Seller — специального приложения, похожего на Craigslist, для продавцов на Marketplace, позволяющего отслеживать эффективность, управлять объявлениями и общаться с покупателями. Ранее в этом году Facebook, по аналогии с сообществами на платформе Reddit, запустил приложение Forum, которое обеспечивает специальное пространство для взаимодействия пользователей в группах на своей платформе.

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Теги: ff, социальные сети, видео
ff, социальные сети, видео
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