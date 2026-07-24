В Facebook✴ появилось сканирование лица — так пользователь подтвердит, что он не бот

Одновременно с запуском приложения Facebook✴ Seller для iOS компания Meta✴ анонсировала новую систему верификации для пользователей Facebook✴. По мере совершенствования ИИ становится всё труднее понять, кто скрывается за профилем соцсети — реальный человек или бот. Теперь для подтверждения «человечности» пользователь после сканирования лица может добавить в профиль необязательный значок Facebook✴ Verified.

«Поскольку ИИ упрощает создание контента, профилей и сообщений, мы хотим предоставить вам способ узнать, что за профилем находится реальный человек. Именно поэтому мы представляем Facebook✴ Verified — бесплатный значок для пользователей Facebook✴», — говорится в анонсе новой функции.

Чтобы получить значок Facebook✴ Verified, который отображается в виде галочки рядом с именем пользователя, требуется прохождение процедуры верификации по лицу. Судя по скриншотам, процесс очень похож на настройку Face ID на iPhone. По словам Meta✴, это «простой процесс, основанный на селфи. Вы записываете короткое видеоселфи, которое мы сравниваем с вашими существующими фотографиями профиля, чтобы подтвердить совпадение. Процесс бесплатный и обычно занимает всего несколько минут».

После верификации значок может отображаться в различных местах на Facebook✴. К ним относятся профиль пользователя, Marketplace, знакомства и группы. Позже, по словам Facebook✴, он также появится в публикациях в ленте. Для получения статуса Facebook✴ Verified необходимо быть старше 18 лет и соответствовать стандартам сообщества платформы.