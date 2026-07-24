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В Facebook✴ появилось сканирование лица — так пользователь подтвердит, что он не бот

Одновременно с запуском приложения Facebook Seller для iOS компания Meta анонсировала новую систему верификации для пользователей Facebook. По мере совершенствования ИИ становится всё труднее понять, кто скрывается за профилем соцсети — реальный человек или бот. Теперь для подтверждения «человечности» пользователь после сканирования лица может добавить в профиль необязательный значок Facebook Verified.

Источник изображений: 9to5mac.com

Источник изображений: 9to5mac.com

«Поскольку ИИ упрощает создание контента, профилей и сообщений, мы хотим предоставить вам способ узнать, что за профилем находится реальный человек. Именно поэтому мы представляем Facebook Verified — бесплатный значок для пользователей Facebook», — говорится в анонсе новой функции.

Чтобы получить значок Facebook Verified, который отображается в виде галочки рядом с именем пользователя, требуется прохождение процедуры верификации по лицу. Судя по скриншотам, процесс очень похож на настройку Face ID на iPhone. По словам Meta, это «простой процесс, основанный на селфи. Вы записываете короткое видеоселфи, которое мы сравниваем с вашими существующими фотографиями профиля, чтобы подтвердить совпадение. Процесс бесплатный и обычно занимает всего несколько минут».

После верификации значок может отображаться в различных местах на Facebook. К ним относятся профиль пользователя, Marketplace, знакомства и группы. Позже, по словам Facebook, он также появится в публикациях в ленте. Для получения статуса Facebook Verified необходимо быть старше 18 лет и соответствовать стандартам сообщества платформы.

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Теги: ff, me, верификация, сканирование, лицо
ff, me, верификация, сканирование, лицо
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