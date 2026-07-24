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Samsung пожертвовала долговечностью батарей ради увеличения их ёмкости в новых Galaxy Z Fold

Samsung перевела складные смартфоны нового поколения на кремний-углеродные батареи, но срок их службы обещает значительно сократиться. У всех трёх новых моделей батареи сохранят 80 % ёмкости после 1200 циклов зарядки — у предшествующих моделей такая деградация происходила лишь за 2000 циклов.

Для Samsung не вполне обычно ставить подобные аккумуляторы на флагманские устройства — они чаще появляются в доступных моделях. Кремний-углеродные батареи по своей природе менее долговечны, чем традиционные литийионные, кроме того, на поздних этапах эксплуатации они увеличиваются в размерах. Видимо, из-за этой технологии Samsung не стала в значительной мере увеличивать ёмкость батарей — они могут быть тонкими, но со временем им требуется запас пространства.

Маркировка смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, Flip 8 и Fold 7. Источник изображения: EPREL

Маркировка смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, Flip 8 и Fold 7. Источник изображения: EPREL

С другой стороны, Samsung добилась увеличения ёмкости аккумуляторов, обеспечив устройствам более высокий рейтинг A по европейской шкале EPREL. По официальной версии, выбор Samsung пал на кремний-углеродные аккумуляторы в стремлении обеспечить их безопасность и долговечность, но физику этого решения обойти не получится. Примечательно, что даже со сниженными показателями Samsung опережает Google Pixel и Apple iPhone — они остаются на ресурсе 80 % первоначальной ёмкости уже через 1000 циклов зарядки.

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Теги: samsung, аккумулятор, смартфон
samsung, аккумулятор, смартфон
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