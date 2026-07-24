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Google прекратила поддержку Android 6.0 Marshmallow спустя 11 лет после релиза

Компания Google без лишнего шума прекратила поддержку операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Компания приняла это решение спустя почти 11 лет с момента её выпуска, что делает Marshmallow версией Android с самым продолжительным сроком поддержки, пишет Android Authority.

Источник изображения: unsplash.com / Denny Müller

Источник изображения: unsplash.com / Denny Müller

В ветке форума Reddit пользователи активно обсуждают это событие. В теме также приведена ссылка на страницу поддержки Google, где компания подтверждает прекращение поддержки Android 6.0 Marshmallow, отмечая, что для работы сервисов Google Play теперь требуются устройства с операционной системой Android 7.0 и новее. Согласно архивным данным, ещё в июне в системных требованиях для Google Play была указана ОС не ниже Android 6.0.

В публикации на Reddit также отмечается, что приложение YouTube теперь требует Android 10 и новее. На Android 6.0 это можно частично обойти — YouTube можно запускать через совместимый браузер. По данным портала Android Authority, вопреки утверждениям пользователей Reddit, приложение Gmail по-прежнему поддерживает Android 6.0 и новее.

Сообщается, что некоторые разработчики игр и приложений для Android заранее предупредили пользователей о грядущем прекращении поддержки Android 6.0. Например, разработчики игры Art of War 3: Global Conflict сообщили об этом в своих социальных сетях ещё в начале этого месяца, пишет Android Authority.

Эта новость, несомненно, расстроит тех, кто продолжает использовать смартфоны на Android 6.0. Однако, несмотря на наличие обходных путей, пользователям рекомендуется использовать устройства с актуальной программной поддержкой. Хотя основные функции смартфона, такие как звонки и текстовые сообщения, продолжат работать, отсутствие последних обновлений сервисов Google Play может сделать устройство уязвимым для новых, неустранённых уязвимостей безопасности, которые могут привести к раскрытию личной информации пользователей киберпреступникам.

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Теги: android 6.0 marshmallow, android 6.0, поддержка, google, операционная система
android 6.0 marshmallow, android 6.0, поддержка, google, операционная система
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