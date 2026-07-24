Anthropic внезапно выпустила Claude Opus 5 — почти как Fable 5, но по ценам на уровне предшественника

Anthropic представила новую модель Claude Opus 5, заявив, что по своим возможностям она приблизилась к Claude Fable 5. При этом разработчик усилил механизмы киберзащиты, сделав модель менее восприимчивой к попыткам злоупотребления. Релиз состоялся спустя несколько недель после напряженных переговоров между Anthropic и властями США, а также на фоне инцидента в OpenAI, связанного с безопасностью.

Как сообщает The Verge со ссылкой на пресс-релиз компании, новая версия значительно превосходит предшественника в выполнении сложных задач по программированию, хотя флагманская модель Fable 5 по-прежнему остаётся оптимальным выбором для долгосрочных проектов с участием ИИ-агентов. Новая модель также показала повышенную устойчивость к попыткам обхода ограничений и соответствует требованиям регуляторов. Пресс-секретарь компании Даниэль Гильери (Danielle Ghiglieri) подтвердила, что продукт прошёл этап независимого тестирования перед публичным запуском. «Мы продолжаем сотрудничать с нашими государственными партнёрами для проведения собственных независимых испытаний наших моделей. Это касается и Opus 5», — сказала она.

Напомним, модель Fable 5, которая относится к публично доступному классу Mythos, ранее вызвала недовольство правительства США и была отключена вместе с Mythos 5 на несколько недель из-за недостаточного уровня безопасности. Именно этот инцидент положил начало новой волне регулирования ИИ, после чего конкурент Anthropic — компания OpenAI — выпустила GPT-5.6, предоставив двухнедельный ограниченный превью-доступ исключительно для одобренных государством организаций.

Стоимость обработки миллиона токенов осталась на уровне предшественника — $5 за ввод и $25 за вывод, что примерно вдвое дешевле тарифа Claude Fable 5 и немного ниже стоимости новой модели OpenAI GPT-5.6. Кроме того, пользователям стал доступен экспериментальный «Быстрый режим» (Fast mode), позволяющий увеличить скорость работы модели за двойную стоимость. Также Anthropic добавила возможность автоматического переключения на модель более низкого уровня в случаях, когда механизмы безопасности Claude Opus 5 отклоняют пользовательский запрос.

Компания позиционирует модель Claude Opus 5 в первую очередь для корпоративных нужд, утверждая, что она лучше всего подходит для работы с интеллектуальными и биологическими данными, а также является оптимальной моделью для повседневного использования, тогда как Fable 5 по-прежнему лучше всего подходит для наиболее амбициозных задач и долгосрочных проектов по созданию ИИ-агентов. Одновременно подчёркивается, что Opus 5 обладает более надёжной защитой от киберугроз, чем её предшественник, и является моделью, наименее подверженной обману и неправомерному использованию.