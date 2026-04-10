Генпрокурор Флориды начал расследование против OpenAI из-за угроз безопасности

Генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмайер (James Uthmeier) открыл в отношении компании OpenAI расследование на предмет угроз общественной и национальной безопасности. Есть опасения, что данные и технологии OpenAI «оказались в руках врагов Америки, таких как Компартия Китая», заявил чиновник.

Сервис OpenAI ChatGPT, по версии генпрокурора Флориды, «имеет отношение к преступной деятельности», связанной с материалами жестокого обращения с детьми, и «поощрения» членовредительства. Он также не исключил, что ChatGPT использовался, чтобы «помочь» человеку, который предположительно устроил стрельбу во Флоридском университете. На этой неделе родственники погибшего в ходе инцидента мужчины подали на OpenAI в суд, заявив, что подозреваемый находился в «постоянной связи с ChatGPT».

В этом году компания, как ожидается, проведёт первичное публичное размещение акций (IPO), и сейчас она находится под пристальным вниманием на предмет обеспечения безопасности детей. В минувшем году Федеральная торговая комиссия (FTC) США затребовала у OpenAI и её конкурентов материалы, связанные с оценкой влияния чат-ботов на несовершеннолетних.

«Искусственный интеллект должен существовать, чтобы дополнять, поддерживать и развивать человечество, а не вести к экзистенциальному кризису или нашей погибели. Внедряя эти технологии, технологические гиганты не должны — и не могут — ставить нашу безопасность под угрозу», — заявил господин Утмайер. Соответствующие повестки скоро будут отправлены, добавил он.