Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta✴, OpenAI и xAI

Федеральная торговая комиссия США (FTC) инициировала расследование в отношении семи крупных технологических компаний, включая Alphabet, Meta✴, OpenAI, xAI и Snap, с целью выяснения, может ли их искусственный интеллект (ИИ) негативно влиять на детей и подростков. Регулятор издал приказы, обязывающие эти компании предоставить подробную информацию о мерах безопасности, применяемых к их чат-ботам, которые способны имитировать человеческое общение и межличностные отношения.

Регулятор направил компаниям предписания с требованием раскрыть подробности о мерах безопасности, применяемых к чат-ботам, способным имитировать человеческое общение и межличностные отношения. В частности, FTC интересуется, как компании оценивают риски, связанные с ИИ-компаньонами, каким образом они монетизируют вовлечённость пользователей, разрабатывают и утверждают виртуальных персонажей, используют или передают личные данные, а также какие механизмы контроля и снижения возможного вреда применяют.

Глава FTC Эндрю Фергюсон (Andrew Ferguson) подчеркнул, что защита детей в интернете остаётся для ведомства ключевым приоритетом наряду с поддержкой инноваций в критически важных секторах экономики.

Реакция компаний оказалась разной. Meta✴ отказалась от комментариев для CNBC, а Alphabet, Snap и xAI пока не ответили на запросы. Представитель OpenAI заявил в интервью CNBC, что приоритетом компании является обеспечение одновременно полезности и безопасности ChatGPT для всех пользователей, особенно для молодых, и что OpenAI готова к открытому сотрудничеству с регулятором. В список проверяемых также вошли Character Technologies (создатель чат-бота Character.ai) и принадлежащий Meta✴ Instagram.

Повышенное внимание FTC к этой теме связано с недавними инцидентами. Так, после расследования Reuters сенатор Джош Хоули (Josh Hawley) инициировал проверку в отношении Meta✴: репортаж показал, что её чат-боты могли вести опасные беседы с детьми. В ответ Meta✴ временно ужесточила правила для своих ИИ, запретив обсуждение тем, связанных с суицидом, членовредительством и расстройствами пищевого поведения, а также ограничив «чувственные» диалоги. Аналогичные меры предпринимает и OpenAI: компания объявила о пересмотре работы ChatGPT после иска семьи, обвинившей чат-бота в косвенной причастности к смерти подростка.