Сегодня 12 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Власти США начали расследование безопасн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta✴, OpenAI и xAI

Федеральная торговая комиссия США (FTC) инициировала расследование в отношении семи крупных технологических компаний, включая Alphabet, Meta, OpenAI, xAI и Snap, с целью выяснения, может ли их искусственный интеллект (ИИ) негативно влиять на детей и подростков. Регулятор издал приказы, обязывающие эти компании предоставить подробную информацию о мерах безопасности, применяемых к их чат-ботам, которые способны имитировать человеческое общение и межличностные отношения.

Источник изображения: Emiliano Vittoriosi/Unsplash

Источник изображения: Emiliano Vittoriosi/Unsplash

Регулятор направил компаниям предписания с требованием раскрыть подробности о мерах безопасности, применяемых к чат-ботам, способным имитировать человеческое общение и межличностные отношения. В частности, FTC интересуется, как компании оценивают риски, связанные с ИИ-компаньонами, каким образом они монетизируют вовлечённость пользователей, разрабатывают и утверждают виртуальных персонажей, используют или передают личные данные, а также какие механизмы контроля и снижения возможного вреда применяют.

Глава FTC Эндрю Фергюсон (Andrew Ferguson) подчеркнул, что защита детей в интернете остаётся для ведомства ключевым приоритетом наряду с поддержкой инноваций в критически важных секторах экономики.

Реакция компаний оказалась разной. Meta отказалась от комментариев для CNBC, а Alphabet, Snap и xAI пока не ответили на запросы. Представитель OpenAI заявил в интервью CNBC, что приоритетом компании является обеспечение одновременно полезности и безопасности ChatGPT для всех пользователей, особенно для молодых, и что OpenAI готова к открытому сотрудничеству с регулятором. В список проверяемых также вошли Character Technologies (создатель чат-бота Character.ai) и принадлежащий Meta Instagram.

Повышенное внимание FTC к этой теме связано с недавними инцидентами. Так, после расследования Reuters сенатор Джош Хоули (Josh Hawley) инициировал проверку в отношении Meta: репортаж показал, что её чат-боты могли вести опасные беседы с детьми. В ответ Meta временно ужесточила правила для своих ИИ, запретив обсуждение тем, связанных с суицидом, членовредительством и расстройствами пищевого поведения, а также ограничив «чувственные» диалоги. Аналогичные меры предпринимает и OpenAI: компания объявила о пересмотре работы ChatGPT после иска семьи, обвинившей чат-бота в косвенной причастности к смерти подростка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI купит у Oracle вычислительные мощности для развития ИИ за баснословные $300 млрд
OpenAI задумалась о переезде из Калифорнии, чтобы избавиться от чрезмерной бюрократии
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS
Технокомпании обучают ИИ на миллионах роликов, скаченных с YouTube, без разрешения их авторов
YouTube добавил функцию ИИ-дубляжа видео на разных языках для всех авторов
В интернете появилась система, которая заставит разработчиков ИИ платить за контент
Теги: искусственный интеллект, ai, ии-бот
искусственный интеллект, ai, ии-бот
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Windows 95 на ноутбуках быстрее разряжала аккумулятор, чтобы не превратить ПК в кирпич
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
В Steam совсем скоро выйдет Easy Delivery Co. — смесь Animal Crossing и The Long Dark с графикой времён PS1 29 мин.
Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta, OpenAI и xAI 37 мин.
Нил Дракманн объяснил, почему Naughty Dog взялась делать Intergalactic: The Heretic Prophet, а не The Last of Us Part III 3 ч.
Киберпанковый слешер Ghostrunner 2 попал в новую раздачу Epic Games Store вместе с Monument Valley 2 и ещё одной игрой 4 ч.
Cyberpunk 2077 получила патч 2.31 с улучшенным автопилотом и новыми настройками для фоторежима 5 ч.
Критики вынесли вердикт Borderlands 4 — всё ещё не уровень Borderlands 2, но уже лучше Borderlands 3 5 ч.
Игровая выставка РЭД ЭКСПО 2025 отменена — «Леста Игры» выбрала «Игромир» и Comic Сon 7 ч.
Вышла предварительная версия Microsoft Visual Studio 2026: обновился дизайн, углубилась интеграция с ИИ 7 ч.
Счастливый финал с подвохом: с дополнением Legacy of the Forge в Kingdom Come: Deliverance 2 появилась новая секретная концовка 8 ч.
Технокомпании обучают ИИ на миллионах роликов, скаченных с YouTube, без разрешения их авторов 8 ч.
Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора Hisense M2 Pro: универсальный компаньон 16 мин.
Nebius привлекла $3,75 млрд после заключения контракта с Microsoft 2 ч.
SK hynix начала массовое производство флеш-памяти ZUFS 4.1 для смартфонов с ИИ 3 ч.
Китай попытается создать ИИ-чипы нового типа, так как подражать США «смертельно опасно» 4 ч.
Intel воскресила легендарный шестиядерник Core i5-10400 под новым именем Core i5-110 4 ч.
darkFlash представила необычный корпус Floatron F1 с пьедесталом 5 ч.
Samsung работает над камерой для смартфонов с непрерывным зумом, но первыми её получат китайцы 5 ч.
Китайская Ant Group показала гуманоидного робота с ИИ — он умеет готовить и давать медицинские советы 6 ч.
В облаке Astra Cloud появились выделенные серверы с процессорами Baikal-S 7 ч.
Kioxia вместе с Nvidia разрабатывают PCIe 7.0 SSD в 100 раз быстрее нынешних — его представят в 2027 году 7 ч.