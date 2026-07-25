Впечатляющие итоги второго квартала не смогли предотвратить падение курса акций Intel на 8 %

Буквально в первые моменты после публикации квартальной отчётности Intel акции компании в пике росли на 13 %, но первая полноценная торговая сессия после выхода статистики завершилась снижением их курса почти на 8 %. Быстрый рост выручки и превосходство фактических результатов над прогнозами оказались не в силах перевесить ситуацию с растущими капитальными затратами.

Руководство Intel вчера заявило, что в текущем году откажется от изначального плана по сокращению капитальных затрат, и увеличит их с $18 млрд до более чем $20 млрд. Дополнительные средства будут направлены на увеличение объёмов производства продукции, покупку оборудования и расходных материалов. Кроме того, будут расширяться и производственные площади компании. В третьем квартале Intel рассчитывает выручить от $15,8 до $16,8 млрд, и это заметно выше тех $15,06 млрд, на которые рассчитывали инвесторы, но их такие заявления Intel не заставляют закрыть глаза на растущие расходы.

Убытки Intel по итогам квартала, которые в зависимости методики учёта, могли достигать $11 млрд, квалифицированных инвесторов вряд ли огорчили, поскольку были обусловлены последствиями сделки с правительством США. Фактически, они образовались «на бумаге» только из-за того, что стоимость подлежащих передаче правительству акций компании выросла вместе с их курсом по сравнению с августом прошлого года. С начала текущего года стоимость акций Intel подскочила на 178 %. Правда, за два предыдущих дня компания успела сократить свою капитализацию почти на $90 млрд. Отчасти на такую динамику могли повлиять и квартальные отчёты Alphabet и Tesla, которые тоже продемонстрировали тенденцию к росту капитальных затрат на инфраструктуру ИИ без внятных перспектив финансовой отдачи.