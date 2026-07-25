SpaceX прекратила приём заказов на запуски Falcon 9 после 2028 года — дальше начнётся эра Starship

Осведомлённые источники сообщили, что SpaceX начала отказывать спутниковым операторам, желающим заказать запуск на ракете Falcon 9 после 2028 года. По данным Bloomberg, компания также перестала принимать новые долгосрочные заявки на программу совместных запусков, когда на одной ракете размещают аппараты нескольких заказчиков. Всё идёт к тому, что рабочей лошадкой SpaceX после 2028 года должен стать ракетный комплекс Starship.

По слухам, SpaceX всерьёз рассчитывает на скорейшую готовность полностью многоразовой ракеты Starship. В ином случае рынок космических запусков останется без одной из самых надёжных ракет в истории космонавтики — частично одноразовой Falcon 9. Отказ он неё в 2028 году предполагает немедленное изменение производственных планов, включая сворачивание производства верхних ступеней, которые не подлежат возвращению и восстановлению и поэтому должны выпускаться с учётом поддержки будущих запусков.

В этой связи утверждается, что SpaceX уже прекратила производить верхние ступени Falcon 9 и ряд компонентов для этой ракеты. Официально компания эту информацию не подтвердила, а источники издания предупреждают, что планы могут быть пересмотрены при новых задержках программы Starship.

Нетрудно понять, что экономика запусков Starship совершенно иная, чем Falcon 9. Система из корабля Starship и ускорителя Super Heavy проектируется полностью многоразовой и должна доставлять на орбиту более 100 тонн — в несколько раз больше Falcon 9. Такая грузоподъёмность необходима SpaceX для массового развёртывания новых поколений Starlink, крупных спутников и перспективных орбитальных вычислительных центров.

Комплекс Starship также лежит в основе лунного посадочного аппарата для NASA и дальнейших планов по полётам на Марс. Однако для реализации всех возможностей ракете ещё предстоит доказать надёжность теплозащиты, способность регулярно возвращать обе ступени, быстрое обслуживание для повторного запуска и дозаправку криогенным топливом на орбите.

Можно предположить, что Falcon 9, вероятно, в любом случае продолжит выполнять отдельные миссии NASA и Военного министерства США даже после прекращения большинства коммерческих заказов. Для подобных клиентов никакой неопределённости быть не должно. Но если к концу 2028 года Starship не будет готов к регулярным коммерческим полётам, а производство Falcon нельзя будет быстро восстановить, рынок может столкнуться с острым дефицитом ракет.

Многие спутниковые компании зависят от SpaceX, поскольку альтернативных носителей сопоставимого класса и с достаточной частотой запусков пока немного. Таким образом, компания фактически ставит ближайшее будущее своего пускового бизнеса на то, что экспериментальный Starship примерно за полтора года превратится в серийную и достаточно надёжную транспортную систему. Сегодняшний 13-й испытательный полёт Starship это пока не подтвердил, но это уже другая история.