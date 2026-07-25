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Потерявшая свою стартовую площадку Blue Origin перенесёт испытания на исторический стенд Saturn V и SLS

Для огневых испытаний второй ступени тяжёлой ракеты New Glenn NASA предоставило компании Blue Origin исторический испытательный стенд B-2 в Космическом центре им. Джона Стенниса в штате Миссисипи. В мае на стартовой площадке Blue Origin во Флориде взорвалась полностью заправленная ракета, что разрушило инфраструктуру объекта. Агентство заинтересовано в ракетах компании и даёт возможность продолжить работы без задержек на восстановление площадки.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

На днях стороны подписали дополнение к действующему соглашению по закону Space Act, предусматривающему оплату коммерческим партнёром услуг и инфраструктуры NASA. Испытания планируется начать осенью 2026 года. В ближайшие месяцы стенд B-2 станет для Blue Origin основной площадкой для огневых испытаний второй ступени, а в дальнейшем позволит не занимать стартовый комплекс LC-36 длительными наземными проверками.

На комплексе B-2 будут проводить полномасштабные огневые испытания второй ступени New Glenn с двумя вакуумными двигателями BE-3U. Они работают на жидких кислороде и водороде, допускают многократные включения в космосе и развивают тягу около 890 кН каждый. Во время испытаний инженеры проверят совместную работу двигателей, баков, трубопроводов, клапанов, авионики, системы управления и наземного оборудования в условиях, максимально приближённых к полёту.

Водородная вторая ступень предназначена для выведения тяжёлых полезных нагрузок на высокие орбиты. В базовой конфигурации New Glenn способна выводить до 45 т на низкую околоземную орбиту и более 13 т — на геопереходную.

NASA предоставит инженеров, оборудование, производственные помещения и строительные ресурсы, необходимые для подготовки стенда и изготовления новых элементов его конструкции. Кроме того, агентство выделит рабочие зоны и поделится с Blue Origin опытом испытаний крупных криогенных ступеней. Стенд B-2 построили в 1960-х годах для испытаний ступеней ракеты Saturn V. Спустя десятилетия именно на нём прошли комплексные наземные испытания центрального блока ракеты SLS перед миссией Artemis I. В отличие от соседнего стенда B-1, рассчитанного главным образом на отдельные двигатели, B-2 позволяет испытывать полностью собранные ракетные ступени.

Будущие испытания связаны и с обновлённой программой Artemis. В 2027 году в рамках миссии Artemis III планируется испытать на околоземной орбите стыковку корабля Orion с демонстрационными версиями лунных посадочных модулей Blue Origin и SpaceX, а первая высадка астронавтов в районе южного полюса Луны сейчас намечена на миссию Artemis IV в 2028 году.

Именно New Glenn должна выводить аппараты Blue Origin для программы Artemis, включая автоматические грузовые миссии. Согласно нынешним планам, уже до конца года посадочный модуль Blue Moon Mark 1 Endurance должен доставить в район кратера Шеклтон научные приборы NASA и испытать технологии, необходимые для создания пилотируемого посадочного комплекса Blue Moon Mark 2. Поэтому своевременные испытания второй ступени New Glenn имеют принципиальное значение как для самой Blue Origin, так и для лунной программы NASA, в которой ракета должна стать одним из ключевых носителей.

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Теги: blue origin, nasa, new glenn, огневые испытания
blue origin, nasa, new glenn, огневые испытания
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