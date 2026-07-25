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Простой ракеты Vulcan обернулся для ULA финансовыми проблемами

Компания United Launch Alliance столкнулась с нехваткой средств из-за приостановки полётов ракеты Vulcan Centaur. Совладелец компании Lockheed Martin сообщил, что гарантировал заимствования ULA с максимальной возможной суммой выплат до $500 млн. Второй владелец ULA — компания Boeing — пока не спешит помогать «дочке» или сообщать об этом. Перспективная ракета в этом году должна была 18 раз отправиться в космос, но слетала лишь единожды.

Источник изображения: United Launch Alliance

Источник изображения: United Launch Alliance

Причиной финансового кризиса ULA стала аварийная работа одного из четырёх твердотопливных ускорителей GEM 63XL во время запуска миссии USSF-87 для Пентагона 12 февраля 2026 года. На раннем участке полёта двигатель частично разрушился в районе сопла и потерял часть тяги. Система управления отклонила сопла двух метановых двигателей BE-4 на первой ступени и компенсировала потерю. Первая ступень и водородно-кислородная вторая ступень Centaur V после этого отработали как положено, доставив аппараты на заданную орбиту.

Для ракеты Vulcan это был второй подобный серьёзный инцидент с ускорителями за три запуска. Во время сертификационного полёта в октябре 2024 года у одного из ускорителей также разрушилась часть сопла, хотя автоматика также смогла вывести ракету на расчётную траекторию. Причиной тогда признали производственный дефект внутренней изоляции сопла. После нового случая Космические силы США остановили последующие запуски Vulcan в своих интересах до определения первопричины аномалии и обеспечения мер по её устранению. В апреле Northrop Grumman провела стендовое огневое испытание GEM 63XL с доработанной конструкцией сопла и перспективным составом топлива, однако данные теста ещё не были дополнены результатами расследования.

Простой ракет особенно болезнен для ULA, поскольку компания продолжает оплачивать производство ракет, инфраструктуру и работу персонала, но выручки от запланированных стартов не получает. Lockheed Martin уже понизила прогноз годовой операционной прибыли своего космического подразделения до $1,34–1,38 млрд из-за сокращения доходов от доли в ULA.

Между тем для Vulcan запланированы десятки запусков: только по программе обслуживания военных и разведки компании досталось 19 сложных миссий общей стоимостью около $5,3 млрд. ULA рассчитывает вернуть ракету в эксплуатацию до конца 2026 года, но всё будет зависеть от продолжительности расследования и стоимости переделки уже изготовленных ускорителей. Иными словами, от способности Northrop изготовить надёжные твердотопливные ускорители, которые она, к слову, не надеется начать поставлять до конца 2026 года.

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Теги: ula, vulcan centaur, запуск ракеты
ula, vulcan centaur, запуск ракеты
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