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Nvidia обеспечила себе поставки памяти от SK hynix в рамках сделки на $500 миллиардов

Nvidia сообщила, что обеспечила для себя поставки чипов памяти для оборудования искусственного интеллекта от южнокорейской компании SK hynix, стремясь закрепить за собой дефицитный компонент для передовых процессоров и систем.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Соглашение на $500 млрд заключается на несколько лет и включает в себя строительство крупных центров обработки данных, которые будут введены в эксплуатацию в 2027 году, сообщила Nvidia. Входящая в SK hynix компания SK Telecom будет создавать облачный бизнес на основе систем Nvidia Vera Rubin; Nvidia планирует обеспечить мощности в объёме 2 ГВт — речь идёт о сотнях тысяч графических процессоров.

Выступающая конкурентом SK hynix корейская Samsung подписала меморандум о взаимопонимании с разработчиком чипов Broadcom для расширения сотрудничества в области технологий памяти и полупроводникового производства. Сделка оценивается в $200 млрд — она поможет в поддержке нового поколения инфраструктуры ИИ.

Nvidia активно обеспечивает поставки высокоскоростной памяти (HBM), которая необходима для её ускорителей и систем: бум ИИ привёл к глобальному дефициту чипов памяти. Лидером в производстве HBM считается SK hynix. «Расширение [сотрудничества] будет включать в себя возможность совместной разработки для нас памяти нового поколения SK Hynix для ИИ, и это поможет нам обеспечить стабильные поставки памяти HBM», — заявил вице-президент Nvidia по корпоративным проектам Радж Мирпури (Raj Mirpuri).

Соглашение свидетельствует, что масштабное развёртывание инфраструктуры ИИ выходит за рамки крупных провайдеров, и в него начинают вовлекаться иностранные правительства и крупные конгломераты: о сделке объявили на саммите по ИИ в Сан-Франциско, в котором принимали участие южнокорейские чиновники, включая президента страны Ли Чжэ Мёна (Lee Jae Myung). Nvidia также заявила, что инвестирует $1 млрд в корейскую облачную компанию Naver, которая строит ЦОД для ИИ — в рамках проекта будут запущены мощности на 200 МВт.

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Теги: nvidia, sk hynix, соглашение
nvidia, sk hynix, соглашение
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