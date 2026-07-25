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Microsoft подключит чипы TPM к борьбе с пиратскими активаторами Windows

С выпуском Windows 11 компания Microsoft вынудила всю экосистему ПК сделать чип TPM (Trusted Platform Module) стандартным компонентом для каждой новой материнской платы. Теперь компания решила использовать эти чипы для проверки серверов KMS (Key Management Service), программная имитация которых позволяет активировать Windows и получать пиратскую копию.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Microsoft анонсировала новое дополнение к KMS — стандартному механизму активации Windows на предприятиях. Легитимность сервера будет проверяться через TPM. Пираты традиционно злоупотребляют механизмом KMS для подделки процесса активации Windows. Это представляет собой проблему безопасности, и, вместе с тем, позволяет недобросовестным пользователям не платить за новую лицензию Windows. Функция «TPM-based attestation» позволит при помощи TPM криптографически подтверждать легитимность сервера KMS.

На начальном этапе проводится аппаратная идентификация KMS-хоста через TPM и подтверждается его принадлежность к доверенной аппаратной конфигурации; далее проводится проверка, что хост не менялся и не был скомпрометирован — и только после этого KMS-хост с этим TPM получит возможность обрабатывать массовую активацию компьютеров Windows в организации. Эта функция станет в обязательном порядке присутствовать в следующем выпуске Windows Server. С августа 2026 года Microsoft начнёт уведомлять об этом организации, которые обладающие лицензиями Windows Server 2025. Администраторам придётся провести всю подготовительную работу и убедиться, что инфраструктура KMS на предприятии готова к развёртыванию механизма активации по новому образцу.

Разработчики пиратских инструментов публикуют решения с открытым исходным кодом для «неофициальных» процедур активации Windows, в том числе механизмы с «отправкой данных» на поддельные KMS-серверы каждые полгода. Проверка по TPM, вероятно, поможет пресечь эту практику, если пираты не придумают обходных путей. Один из коллективов недавно представил метод Tsforge — обход архитектуры Microsoft DRM для активации программных продуктов.

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Теги: microsoft, windows, tpm, пиратство
microsoft, windows, tpm, пиратство
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