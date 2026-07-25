Глава игрового бизнеса Amazon убеждён, что кризис памяти приведёт к вымиранию игровых консолей и ПК

Дефицит памяти сказался на стоимости не только игровых консолей и ПК, но и смартфонов, но обходиться без последних люди в большинстве своём уже не могут, а вот та же консоль точно не является предметом первой необходимости. Глава игрового подразделения Amazon вообще убеждён, что выделенные игровые устройства обречены на вымирание.

По крайней мере, в интервью BBC Джефф Гаттис (Jeff Gattis) заявил следующее: «По мере того, как аппаратное обеспечение становится дороже, а технологии стриминга продолжают совершенствоваться, я думаю, всё большее количество людей будет задаваться вопросом, а настолько ли нужно им выделенное игровое устройство». По словам представителя облачного гиганта, только малая часть любителей игр владеет специализированным аппаратным обеспечением в классическом понимании этого слова — игровой консолью или ПК. Смартфоны более многочисленны по своей сути, в лучшие времена они продавались в количестве более 1 млрд в год, поэтому оспаривать обширность аудитории геймеров, использующих смартфоны, действительно сложно.

Впрочем, как отмечают представители Hot Hardware, владельцам смартфонов ничто не мешает использовать для игр и консоль, либо компьютер, поэтому аудитории этих видов игровых устройств не являются взаимоисключающими. Для руководителей бизнеса облачный гейминг действительно обладает определённой привлекательностью, поэтому с позиции представителя Amazon Гаттис в чём-то прав. Игра фактически не передаётся на устройство пользователя, оставаясь в облаке, и это позволяет исключить её модификацию или пиратское распространение. Кроме того, для доступа к играм в облаке нужно ежемесячно платить за подписку, а это обеспечивает ту же Amazon стабильным гарантированным доходом от геймеров. Опять же, облачный гейминг делает новейшие игры более доступными, и расширение аудитории выгодно тем же издателям, не говоря уже об облачных провайдерах.

Для геймеров же на практике взаимодействие с облачными игровыми сервисами оборачивается не самыми приятными впечатлениями. Как правило, неравномерность передачи информации по сети приводит к рваному ритму движений игровых персонажей, они выполняют команды игрока с недопустимо высокими задержками. Для жителей районов с не очень быстрым интернет-соединением облачный гейминг остаётся непрактичной роскошью. Соответственно, их выбором будет оставаться выделенное игровое устройство, которое может обрабатывать информацию локально с приемлемой скоростью, даже если на покупку такого оборудования придётся разориться. Тем более, что игровые устройства можно купить на вторичном рынке и сэкономить, а подписка на облачный игровой сервис с течением времени дешевле не становится.