Сегодня 25 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Облачные игровые платформы Глава игрового бизнеса Amazon убеждён, ч...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Глава игрового бизнеса Amazon убеждён, что кризис памяти приведёт к вымиранию игровых консолей и ПК

Дефицит памяти сказался на стоимости не только игровых консолей и ПК, но и смартфонов, но обходиться без последних люди в большинстве своём уже не могут, а вот та же консоль точно не является предметом первой необходимости. Глава игрового подразделения Amazon вообще убеждён, что выделенные игровые устройства обречены на вымирание.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По крайней мере, в интервью BBC Джефф Гаттис (Jeff Gattis) заявил следующее: «По мере того, как аппаратное обеспечение становится дороже, а технологии стриминга продолжают совершенствоваться, я думаю, всё большее количество людей будет задаваться вопросом, а настолько ли нужно им выделенное игровое устройство». По словам представителя облачного гиганта, только малая часть любителей игр владеет специализированным аппаратным обеспечением в классическом понимании этого слова — игровой консолью или ПК. Смартфоны более многочисленны по своей сути, в лучшие времена они продавались в количестве более 1 млрд в год, поэтому оспаривать обширность аудитории геймеров, использующих смартфоны, действительно сложно.

Впрочем, как отмечают представители Hot Hardware, владельцам смартфонов ничто не мешает использовать для игр и консоль, либо компьютер, поэтому аудитории этих видов игровых устройств не являются взаимоисключающими. Для руководителей бизнеса облачный гейминг действительно обладает определённой привлекательностью, поэтому с позиции представителя Amazon Гаттис в чём-то прав. Игра фактически не передаётся на устройство пользователя, оставаясь в облаке, и это позволяет исключить её модификацию или пиратское распространение. Кроме того, для доступа к играм в облаке нужно ежемесячно платить за подписку, а это обеспечивает ту же Amazon стабильным гарантированным доходом от геймеров. Опять же, облачный гейминг делает новейшие игры более доступными, и расширение аудитории выгодно тем же издателям, не говоря уже об облачных провайдерах.

Для геймеров же на практике взаимодействие с облачными игровыми сервисами оборачивается не самыми приятными впечатлениями. Как правило, неравномерность передачи информации по сети приводит к рваному ритму движений игровых персонажей, они выполняют команды игрока с недопустимо высокими задержками. Для жителей районов с не очень быстрым интернет-соединением облачный гейминг остаётся непрактичной роскошью. Соответственно, их выбором будет оставаться выделенное игровое устройство, которое может обрабатывать информацию локально с приемлемой скоростью, даже если на покупку такого оборудования придётся разориться. Тем более, что игровые устройства можно купить на вторичном рынке и сэкономить, а подписка на облачный игровой сервис с течением времени дешевле не становится.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Прекращение выпуска дисков для PlayStation не отразится на индустрии, считают в Ubisoft
Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой на участниках программы Xbox Insider
Рынок видеоигр преодолел отметку в $200 млрд благодаря росту сегмента ПК, но мобильные игры лидируют
Глава Amazon Games перенёс Tomb Raider: Catalyst на 2028 год, но Amazon Games это опровергла
Секретная концовка Halo: Campaign Evolved фактически подтвердила ремейк Halo 2
Взгляд в будущее: глобальный сбой PlayStation Network нарушил работу цифровых игр
Теги: amazon, облачный гейминг, игровые консоли, смартфон
amazon, облачный гейминг, игровые консоли, смартфон
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft подключит чипы TPM к борьбе с пиратскими активаторами Windows
Apple и Micron заставляют администрацию Трампа выбирать: дешёвые iPhone или американские чипы
«Непостижимая загадка»: даже бывший босс PlayStation не понимает, почему Sony до сих пор не выпустила Bloodborne на PC и PS5
SpaceX прекратила приём заказов на запуски Falcon 9 после 2028 года — дальше начнётся эра Starship
«Вот так и должна выглядеть стратегия по 40K»: больше часа «живого» геймплея Total War: Warhammer 40,000 привели фанатов в восторг
В США разгорелись споры между сторонниками и противниками открытых ИИ-моделей 4 ч.
OpenAI целую неделю не замечала, что её ИИ-агенты взломали Hugging Face 13 ч.
Microsoft представила ИИ-модели для работы с изображениями и речью — они значительно экономнее аналогов OpenAI 13 ч.
Чат-бот Meta AI получил возможности персонального помощника как в ChatGPT и Gemini 18 ч.
Доля российских продуктов на рынке инфраструктурного ПО достигла 68 % — в 2021 году она составляла всего 8 % 24 ч.
Новая статья: The Alters: Last Variable — последняя тайна. Рецензия 24 ч.
Глава Amazon Games перенёс Tomb Raider: Catalyst на 2028 год, но Amazon Games это опровергла 24-07 23:12
Anthropic внезапно выпустила Claude Opus 5 — почти как Fable 5, но по ценам на уровне предшественника 24-07 23:11
Google прекратила поддержку Android 6.0 Marshmallow спустя 11 лет после релиза 24-07 22:40
Секретная концовка Halo: Campaign Evolved фактически подтвердила ремейк Halo 2 24-07 21:46
Глава игрового бизнеса Amazon убеждён, что кризис памяти приведёт к вымиранию игровых консолей и ПК 19 мин.
Графические процессоры Nvidia отправятся на Луну до конца года 57 мин.
«АМДтехнологии» и «Е-Флопс» развернули «двухконтурный» суперкомпьютер для ИИ- и HPC-задач 2 ч.
ИИ-платформа Liqid UltraStack объединяет 30 ускорителей AMD Instinct MI350P 3 ч.
В семейство AMD Ryzen AI Embedded X100 вошли процессоры с 8–16 ядрами 3 ч.
Anthropic запросила у SK hynix чипы памяти для собственных ИИ-ускорителей 7 ч.
Samsung и Broadcom заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ-чипов на $200 млрд 7 ч.
SK hynix ускоряет разработку 3D-стекированной DRAM — технологии, аналогичной 3D V-Cache, но для памяти 8 ч.
Nvidia обеспечила себе поставки памяти от SK hynix в рамках сделки на $500 миллиардов 8 ч.
Google подтвердила, что Pixel 11 станут дороже из-за дефицита памяти 9 ч.