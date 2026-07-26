OpenAI настроена интегрировать ChatGPT в умные очки сторонних разработчиков

Компания OpenAI готова в перспективе предложить клиентам более десятка умных устройств, и логично было бы предложить, что среди них наверняка появятся умные очки, но президент Грег Брокман (Greg Brockman) одновременно указывает на готовность стартапа интегрировать свои программные решения в интерфейс умных очков сторонних разработчиков.

По крайней мере, издание CNet утверждает, что президент OpenAI на встрече с журналистами в Нью-Йорке говорил именно о такой возможности. Компания уже предлагает ChatGPT Live — голосового ИИ-ассистента, который позволяет общаться с пользователем довольно натурально. По словам Брокмана, фирменный голосовой ассистент в конечном итоге должен получить возможность контролировать сторонние приложения. Сейчас ChatGPT Live связан с приложением Codex, которое помогает создавать программный код по запросам пользователей на естественном языке, но такая связь вовсе не обязательно должна существовать, по мнению Брокмана. Он напомнил, что Codex может полностью контролировать использование компьютера, и с этой задачей он будет справляться всё лучше и лучше.

По меньшей мере, человеку придётся всё меньше использовать клавиатуру для взаимодействия с компьютером. Как отмечает Брокман, работа по набору текста на клавиатуре является лишь фазой развития человечества, изначально никто и не планировал связывать себя подобной технологией. Компания Meta✴ недавно анонсировала обновление для своего агента Muse Spark, и подобные решения наверняка будут двигаться в сторону адаптации к моделям использования умных очков. Брокман заявил представителю CNet, что OpenAI очень заинтересована в интеграции своих решений, она готова предлагать разработчикам API, который поможет им реализовать подобную интеграцию. Просто сейчас эти API находятся на ранней стадии развития, а OpenAI хочет добиться того, чтобы этот интерфейс был доступен на всех типах устройств. Если умные очки оснащаются камерами, то сторонние ИИ-приложения должны иметь доступ к ним, чтобы эффективнее обрабатывать информацию о контексте, в котором находится пользователь.

Если Gemini скоро пропишется в программном обеспечении Android XR для умных очков, то решения Anthropic и OpenAI подобной интеграции пока не подразумевают. Некоторые очки используют опосредованный доступ к моделям OpenAI, но он уступает в качестве реализации потенциальному прямому взаимодействию с ними. Выпуская собственные умные устройства, OpenAI хочет продемонстрировать такой подход к решению проблем, которым до сих пор не пользовались другие компании. Умные очки рано или поздно обзаведутся поддержкой ИИ на том уровне реализации, который будет удобен для пользователей. Это заметно уже по активности разработчиков в текущем году.