Сегодня 26 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI настроена интегрировать ChatGPT в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI настроена интегрировать ChatGPT в умные очки сторонних разработчиков

Компания OpenAI готова в перспективе предложить клиентам более десятка умных устройств, и логично было бы предложить, что среди них наверняка появятся умные очки, но президент Грег Брокман (Greg Brockman) одновременно указывает на готовность стартапа интегрировать свои программные решения в интерфейс умных очков сторонних разработчиков.

Источник изображения: Unsplash, Bakir Custovic

Источник изображения: Unsplash, Bakir Custovic

По крайней мере, издание CNet утверждает, что президент OpenAI на встрече с журналистами в Нью-Йорке говорил именно о такой возможности. Компания уже предлагает ChatGPT Live — голосового ИИ-ассистента, который позволяет общаться с пользователем довольно натурально. По словам Брокмана, фирменный голосовой ассистент в конечном итоге должен получить возможность контролировать сторонние приложения. Сейчас ChatGPT Live связан с приложением Codex, которое помогает создавать программный код по запросам пользователей на естественном языке, но такая связь вовсе не обязательно должна существовать, по мнению Брокмана. Он напомнил, что Codex может полностью контролировать использование компьютера, и с этой задачей он будет справляться всё лучше и лучше.

По меньшей мере, человеку придётся всё меньше использовать клавиатуру для взаимодействия с компьютером. Как отмечает Брокман, работа по набору текста на клавиатуре является лишь фазой развития человечества, изначально никто и не планировал связывать себя подобной технологией. Компания Meta недавно анонсировала обновление для своего агента Muse Spark, и подобные решения наверняка будут двигаться в сторону адаптации к моделям использования умных очков. Брокман заявил представителю CNet, что OpenAI очень заинтересована в интеграции своих решений, она готова предлагать разработчикам API, который поможет им реализовать подобную интеграцию. Просто сейчас эти API находятся на ранней стадии развития, а OpenAI хочет добиться того, чтобы этот интерфейс был доступен на всех типах устройств. Если умные очки оснащаются камерами, то сторонние ИИ-приложения должны иметь доступ к ним, чтобы эффективнее обрабатывать информацию о контексте, в котором находится пользователь.

Если Gemini скоро пропишется в программном обеспечении Android XR для умных очков, то решения Anthropic и OpenAI подобной интеграции пока не подразумевают. Некоторые очки используют опосредованный доступ к моделям OpenAI, но он уступает в качестве реализации потенциальному прямому взаимодействию с ними. Выпуская собственные умные устройства, OpenAI хочет продемонстрировать такой подход к решению проблем, которым до сих пор не пользовались другие компании. Умные очки рано или поздно обзаведутся поддержкой ИИ на том уровне реализации, который будет удобен для пользователей. Это заметно уже по активности разработчиков в текущем году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Официально представлены умные очки Samsung Smart Glasses — с Android XR, Snapdragon и Gemini
Обвиняемый в хищении секретов Apple бывший инженер сохранял доступ к внутренней сети компании после перехода в OpenAI
Скрытая съёмка запрещена: очки Meta✴ перестанут записывать видео, если повреждён индикатор съёмки
Anthropic запросила у SK hynix чипы памяти для собственных ИИ-ускорителей
Samsung и Broadcom заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ-чипов на $200 млрд
Nvidia обеспечила себе поставки памяти от SK hynix в рамках сделки на $500 миллиардов
Теги: openai, ии, ии-агент, ии-помощник, умные очки
openai, ии, ии-агент, ии-помощник, умные очки
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава игрового бизнеса Amazon убеждён, что кризис памяти приведёт к вымиранию игровых консолей и ПК
Samsung пожертвовала долговечностью батарей ради увеличения их ёмкости в новых Galaxy Z Fold
В США разгорелись споры между сторонниками и противниками открытых ИИ-моделей
«Вот так и должна выглядеть стратегия по 40K»: больше часа «живого» геймплея Total War: Warhammer 40,000 привели фанатов в восторг
Apple и Micron заставляют администрацию Трампа выбирать: дешёвые iPhone или американские чипы
«Хватит пугать людей» — Дженсен Хуанг раскритиковал апокалиптическую риторику ИИ-отрасли 55 мин.
Новая статья: Moss: The Forgotten Relic — сказочный сборник, сбежавший из VR-плена. Рецензия 2 ч.
OpenAI целую неделю не замечала, что её ИИ-агенты взломали Hugging Face 15 ч.
Microsoft представила ИИ-модели для работы с изображениями и речью — они значительно экономнее аналогов OpenAI 15 ч.
Sony подтвердила дату выхода God of War Laufey и новую God of War про Кратоса 16 ч.
Чат-бот Meta AI получил возможности персонального помощника как в ChatGPT и Gemini 20 ч.
Новая статья: The Alters: Last Variable — последняя тайна. Рецензия 25-07 00:04
Глава Amazon Games перенёс Tomb Raider: Catalyst на 2028 год, но Amazon Games это опровергла 24-07 23:12
Anthropic внезапно выпустила Claude Opus 5 — почти как Fable 5, но по ценам на уровне предшественника 24-07 23:11
Google прекратила поддержку Android 6.0 Marshmallow спустя 11 лет после релиза 24-07 22:40
OpenAI настроена интегрировать ChatGPT в умные очки сторонних разработчиков 36 мин.
Графические процессоры Nvidia отправятся на Луну до конца года 3 ч.
«АМДтехнологии» и «Е-Флопс» развернули «двухконтурный» суперкомпьютер для ИИ- и HPC-задач 3 ч.
ИИ-платформа Liqid UltraStack объединяет 30 ускорителей AMD Instinct MI350P 4 ч.
В семейство AMD Ryzen AI Embedded X100 вошли процессоры с 8–16 ядрами 5 ч.
Anthropic запросила у SK hynix чипы памяти для собственных ИИ-ускорителей 8 ч.
Samsung и Broadcom заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ-чипов на $200 млрд 9 ч.
SK hynix ускоряет разработку 3D-стекированной DRAM — технологии, аналогичной 3D V-Cache, но для памяти 10 ч.
Nvidia обеспечила себе поставки памяти от SK hynix в рамках сделки на $500 миллиардов 10 ч.
Google подтвердила, что Pixel 11 станут дороже из-за дефицита памяти 10 ч.