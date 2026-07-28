Обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro: компактный флагман по субфлагманской цене

Только что мы рассказали о HUAWEI Pura 90s Pro Max — летнем флагмане бренда, который создан для того, что занимать вершины рейтингов мобильных камер (пусть он и лишен уникальной механики Pura 80 Ultra). При этом даже у него нашлось одно слабое место – макросъемка. 200-мегапиксельный телефотомодуль не способен фокусироваться на достаточно малой дистанции, чтобы обеспечить уже привычный для старших смартфонов бренда уровень съемки крупным планом. И как раз этот элемент способен стать козырем HUAWEI Pura 90s Pro.

Но только этим его достоинства (в том числе и в сравнении с Pro Max) не ограничиваются. Это как будто субфлагманская, если ориентироваться на стоимость, модель – ее можно приобрести на старте по цене от 64 990 рублей. Но при этом она получила ту же аппаратную платформу, которая кажется куда более подобающей в ее ценовой нише, менее крупный экран (6,6 дюйма), что тоже можно признать достоинством – не все же любят семидюймовые лопаты. Главная камера при этом оставлена нетронутой, дизайн тот же (очень яркий и эффектный). Как это часто бывает, «младший» флагман может оказаться даже более привлекательным и популярным, нежели старший.

HUAWEI Pura 90s Pro HUAWEI Pura 90s Pro Max HUAWEI Pura 80 Pro Apple iPhone 17 OnePlus 15 Дисплей 6,6 дюйма, LTPO OLED, 2760 × 1256 точек (460 ppi); 120 Гц 6,9 дюйма, LTPO OLED, 2880 × 1308 точек (459 ppi); 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2848 × 1276 точек (459 ppi); 120 Гц 6,3 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2622 × 1206 точек (460 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO AMOLED,

2772 × 1272 точки (450 ppi); 165 Гц Защитное стекло HUAWEI Kunlun Glass 2 HUAWEI Kunlun Glass 2 HUAWEI Kunlun Glass 2 Ceramic Shield 2 Corning Gorilla Glass Victus 2 Процессор Kirin 9030S: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,7 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Taishan Little, частота 1,62 ГГц) [неофициальная информация] Kirin 9030S: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,7 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Taishan Little, частота 1,62 ГГц) [неофициальная информация] Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [неофициальная информация] Apple A19 Bionic: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,26 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,6 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Графический контроллер Maleoon 935F [неофициальная информация] Maleoon 935F [неофициальная информация] Maleoon 920 [неофициальная информация] Apple GPU (5 ядер) Adreno 840 Оперативная память 12 Гбайт 12 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт 12/16 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США), две nano-SIM (версия для Китая) Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1x CDMA 800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 LTE-A: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 (международная версия) LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 (китайская версия) Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 Нет (международная версия);

SA/NSA (китайская версия, диапазоны не уточняются) SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 (китайская версия), для международной версии диапазоны в данный момент неизвестны (SA/NSA/Sub-6) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 6.0 5.2 6.0 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветного спектра, барометр Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Нет Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-4,0 + 50 Мп, ƒ/2,1 + 12,5 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 91 мм), фазовый автофокус во всех модулях (гибридный – на главном модуле), оптическая стабилизация в основном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-4,0 + 200 Мп, ƒ/2,6 + 40 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 84 мм), фазовый автофокус во всех модулях (гибридный – на главном модуле), оптическая стабилизация в основном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6-4,0 + 40 Мп, ƒ/2,2 + 48 Мп, ƒ/2,1 (ЭФР от 13 до 93 мм), фазовый автофокус во всех модулях (гибридный – на главном модуле), оптическая стабилизация в основном и телемодулях, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 48 Мп, ƒ/1,6 + 48 Мп, ƒ/2,2, двойная светодиодная вспышка, фазовый автофокус, оптическая стабилизация в основном модуле Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,8 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 16 до 80 мм), гибридный автофокус на главной камере, фазовый автофокус на двух других камерах, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерами, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19,65 Вт·ч (5170 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Несъемный аккумулятор: 14,02 Вт·ч (3692 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 27,74 Вт·ч (7300 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Размер 157,8 × 74,5 × 8,2 мм 164 × 77,1 × 8,1 мм 163 × 76,1 × 8,3 мм 149,6 × 71,5 × 8 мм 161,4 × 76,7 × 8,1 мм Масса 213,5 грамма 230,5 грамма 219 граммов 177 граммов 211/215 граммов Защита корпуса IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69 IP68 IP68/IP69K Операционная система EMUI 16 (без сервисов Google) EMUI 15 (без сервисов Google) EMUI 15 (без сервисов Google) iOS 26 Android 16, оболочка Oxygen OS 16 Актуальная цена От 64 999 рублей От 84 999 рублей От 64 999 рублей От 82 999 рублей От 74 000 рублей

Все, что мы говорили о дизайне Pura 90s Pro Max, относится и к Pura 90s Pro. Они почти идентичны внешне, но обычная «прошка» кажется чуть уменьшенной копией «макса».

Причем дело не только в экране меньшей диагонали, что приводит к естественному уменьшению габаритов, – блок камер, точно такой же по форме, оказывается заметно менее крупным пропорционально остальному корпусу: он меньше по площади и меньше выступает над спинкой. Когда держишь смартфон в руке – не хватаешься пальцем за этот блок, постоянно протирать камеры нет необходимости.

Само собой, Pura 90s Pro легче, чем Pura 90s Pro Max, – 213 граммов против 230,5 грамма. Но при этом он чуть толще (8,2 мм) – тут все же точно такой же аккумулятор на 6000 мА·ч, в более узком и коротком корпусе он потребовал увеличения габаритов по третьему измерению. Но глобально HUAWEI Pura 90s Pro кажется очень человечным смартфоном – в струе «компактных» флагманов вроде Xiaomi 17, Samsung Galaxy S26 или iPhone 17, но все же заметно крупнее их. Держать его при этом в руке удобно, в кармане он тоже помещается без каких-либо затруднений.

Материалы – почти те же, что и у старшей модели: алюминий на гранях, закаленное стекло спереди и сзади. Но экран здесь прикрыт «обычным» Kunlun Glass 2, как у Mate 80 Pro. Впрочем, оценить, насколько эффективна защита от царапин, заявленная для новой версии «куньлуня», при обычном тестировании невозможно. Kunlun Glass 2 в любом случае зарекомендовал себя блестяще, к недостаткам в какой-либо мере использование этого стекла я отнести не могу. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69.

Цветовое исполнение почти столь же эффектное. Хотя почему «почти» — точно такое же. Просто ярких версий с градиентными расцветками существует две, а не три, как у Pro Max: оранжевая и розово-зеленая. Помимо них HUAWEI Pura 90s Pro представлен также в черном и белом корпусах. У нас на тесте побывал розово-зеленый, и снова ничего, кроме визуального восторга, он не вызывает. Даешь больше ярких цветов миру смартфонов!

Функциональные элементы – почти те же, что у Pro Max, но есть важное исключение – отсутствует выделенный динамик на верхней грани. Тут тоже стереодинамики, но выполненные по гибридной схеме: выделенный на нижней грани + разговорный без решетки вывода звука наверх.

В комплекте со смартфоном тоже поставляется чехол из прозрачного пластика, плотно сидящий на гаджете и не скрывающий его красивую расцветку.

HUAWEI Pura 90s Pro работает на базе свежей операционной системы/оболочки EMUI 16.

Нейросетевые возможности смартфона HUAWEI Pura 90s Pro

В глобальные версии своих флагманов HUAWEI теперь устанавливает ИИ-помощник Celia, раньше эксклюзивно доступный только для китайских пользователей. Он умеет отвечать на вопросы, может составить сообщение или какой-то документ, позвонить по заданному номеру. Также Celia может по текстовому запросу построить маршрут (используя собственные «хуавеевские» карты Petal Maps) или вызвать такси (уже с использованием локального сервиса). Также Celia можно использовать для голосового управления в разных сценариях. Не могу сказать, что это самый умный и полезный ИИ-ассистент, что я видел на смартфоне, – из базы Celia как минимум не хватает умения работать с изображениями или взаимодействовать с календарем. Но в целом он вполне адекватен и неглуп – и присутствие собственного нейросетевого помощника на смартфоне для HUAWEI в любом случае большое подспорье и, можно сказать, прорыв.

При желании можно использовать в качестве базового ИИ-ассистента и «Алису» от «Яндекса», всегда есть выбор.

Помимо пары ассистентов, берущих на себя довольно широкий спектр возможностей, есть также встроенные в галерею опции по обработке изображений: удаление объектов, выбор портрета из серии с лучшей мимикой, повышение яркости, выравнивание картинки, повышение четкости текста. Также присутствуют уже давно знакомые вещи вроде интерактивных тем для экрана блокировки с реакцией на жесты, умного поиска и сервиса рекомендации приложений.

Интерфейс операционной системы EMUI 16 на смартфоне HUAWEI Pura 90s Pro

Сама по себе EMUI 16 – это ОС на базе открытого кода Android, которая лишена Google Mobile Serivces, но приложения как от Google, так и тесно связанные с сервисами этой корпорации здесь работают при помощи надстроек (Gbox, microG). Можно и не пользоваться этими настройками – установить большинство приложений можно как через фирменный магазин AppGallery, так и через сторонние магазины (например, RuStore) или же просто распаковав установочный apk-файл.

Система быстрая и стабильная, с привычной и удачно организованной организацией, но также с большим количеством предустановленного софта и встроенной (и очень назойливой) рекламой в тот самый собственный магазин приложений AppGallery. Занимает в памяти места EMUI 16 очень много – более 33 Гбайт. Это еще один ее минус.

Сканер отпечатков встроен в клавишу питания, как я уже упоминал выше. Емкостному сенсору, который здесь используется, традиционно не хватает площади покрытия, отчего срабатывает он не всегда, но в целом для подобного типа сканера он хорош – и по скорости, и по стабильности (для сенсоров подобного типа). Не хватает только тактильного отклика при успешном срабатывании (он есть только при срабатывании неудачном). Дублируется сканер системой распознавания лица – она тут, в отличие от «мейтов», самая обычная, при помощи фронтальной камеры без дополнительных сенсоров.

Дисплей и звук

В Huawei Pura 90 Pro установлен LTPO OLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2760 × 1256 точек. Плотность пикселей — 460 ppi, от этого числа HUAWEI не отступает в своих флагманских смартфонах, это их «ретина». Картинка гладкая, без выраженной пикселизации.

Поддерживается повышенная частота обновления – до 120 Гц, с ней экран смартфона работает и в соревновательных играх. Частота ШИМ не заявляется, но минимальное мерцание при низких значениях яркости есть, чувствительным к ШИМ пользователям будет заметна. Но можно активировать режим дополнительного ШИМ-затемнения, и в ущерб разрешению мерцание уменьшится.

Измеренный максимальный уровень яркости составляет 597 кд/м2 – для «статики» средний уровень, но заявленная максимальная динамическая яркость составляет 3000 кд/м2. Да, это по одной точке, в лабораторных условиях и т.п., но фактически экрану хватает яркости, чтобы в солнечную погоду картинка оставалась читаемой и полноцветной.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами, причем можно настроить его расписание и степень фильтрации синего цвета; тут же можно установить ШИМ-затемнение), выставить «умное» разрешение, когда смартфон сам выбирает, как экран должен работать в определенный момент времени (в основном разрешение оказывается максимальным), масштаб и размер шрифтов. Также можно включить режим электронной книги, когда картинка становится теплой и при этом монохромной, установить темный или светлый режим (или настроить расписание их включения). Есть возможность и поменять цветопередачу: выбор осуществляется между двумя профилями («обычным» и «ярким»), для которых дополнительно можно выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Я измерил цветопередачу именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию дисплей HUAWEI Pura 90s Pro работает в «обычном» режиме цветопередачи. Цветовой охват слегка превышает стандарт sRGB, гамма в норме (2,18, кривые стабильны), температура близка к эталону (6 700-6 800 К). Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) входит в эталонный диапазон и составляет 1,63.

В ярком режиме цветовой охват тоже превосходит пространство-«мишень», но теперь уже DCI-P3. Гамма примерно та же – 2,21, цветовая температура повышается до уровня 7 500 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет уже 3,46 при верхней границе нормы в 3,00.

В HUAWEI Pura 90s Pro отсутствует аналоговый аудиоразъем, для беспроводной передачи звука используется модуль Bluetooth 6.0 с поддержкой профилей L2HC и LDAC. Как я уже писал выше, динамики стереофонические, но «гибридные»: пара «разговорный + выделенный». Серьезного перекоса в звуке при этом нет – звучание достаточно сбалансированное. Но у Pro Max звук определенно лучше.

Как и HUAWEI Pura 90s Pro Max, обычная «прошка» получила аппаратную платформу Kirin 9030s.

Согласно всем собранным данным, Kirin 9030s состоит из восьми ядер: старшего Taishan V124 частотой 2,7 ГГц, трех Taishan V124 частотой 2,15 ГГц и четырех Taishan V124 частотой 1,62 ГГц. Графическая подсистема – Maleoon 935F, без поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей (что заметно ограничивает потенциал смартфона как устройства для запуска графически совершенных игр). Технологический процесс – 5 нм (FinFET N+3), производство SMIC.

И вот тут критику, который мы подвергли Pura 90s Pro Max за недостаточно мощную платформу на фоне других флагманов, можно смягчить. Да, по мощи Pura 90s Pro не может тягаться даже с субфлагманскими смартфонами конкурентов, но отставание, понятное дело, уже не такое катастрофическое. Да, просто нужно понимать, что у HUAWEI по очевидным причинам пока нет возможности делать свои смартфоны столь же мощными, но благодаря хорошей оптимизации софта под «железо» и более-менее актуальной архитектуре этого самого «железа» в большинстве случаев вы не почувствуете этого отставания — оно несколько «бумажное». Хотя, конечно, жизненный цикл Pura 90s Pro в плане аппаратном несколько короче, чем у конкурентов на более мощных решениях.

Несмотря на свежую аппаратную платформу, серьезного прогресса в производительности относительно HUAWEI Pura 80 Ultra нет. И это при том, что и предшественник на фоне своих сверстников-конкурентов совсем не блистал, – за год отставание, соответственно, только выросло. Сравнивать Pura 90s Pro Max с другими флагманами в лоб бессмысленно – с учетом даже отсутствия элементарной трассировки, что совсем уже база для любого флагманского смартфона уже лет пять как. Обидно, что HUAWEI не стала ставить на Pura свою более мощную платформу, которая как раз способна хоть в чем-то потягаться с конкурирующими решениями. Тем не менее система работает очень быстро, игры запускаются без проблем и работают при достаточно высокой кадровой частоте (до 120 кадров в секунду в соревновательных проектах). То есть фактически при слабости в сравнительных тестах пользовательский опыт будет очень неплохим, в большинстве ситуаций недостачу производительности вы не почувствуете.

Результаты синтетических HUAWEI Pura 90s Pro

Несмотря на не самую высокую производительность, тепла чипсет, установленный в HUAWEI Pura 90s Pro, выделяет немало — к перегреву это не приводит даже близко, корпус не нагревается до критических величин. Но троттлинг выше 50 % тут норма, увы.

HUAWEI Pura 90s Pro получил 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и накопители на 256 или 512 Гбайт (вероятнее всего, стандарта UFS 4.0, но точно сказать не получится). Слот для карты памяти отсутствует. Нет и опции расширения оперативной памяти за счет накопителя.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

Чипсет, установленный в смартфоне, технически поддерживает 5G-связь, но насколько она будет работать за пределами Китая, я сказать не могу. В России в любом случае это пока не так актуально, хотя эра 5G приближается и здесь, просто довольно медленно. А вот LTE работает как раз быстро, проблем со связью я не заметил — все необходимые диапазоны поддерживаются. Есть VoLTE. А вот eSIM, к сожалению, тут нет — только на модели Pro Max.

Беспроводные соединения: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7, Bluetooth 6.0, NFC, навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou, NavIC и Galileo.

В HUAWEI Pura 90s тоже, как и в Pura 90s Pro Max, используется система из трех камер, отвечающих за три фокусных расстояния. Главный модуль и широкоугольная камера те же самые, а вот телефотокамера и отвечающий за расширенный угол обзора тут другие, заметно попроще.

В главной камере используется 50-мегапиксельный сенсор габаритами 1/1,28" с характерными для компании светофильтрами, выполненными по схеме RYYB, и технологией LOFIC (Lateral OverFlow Integration Capacitor), которая способна обеспечить большую, чем обычно, емкость для света в соответствующих датчиках и, как следствие, более широкий динамический диапазон на фото. С ним работает объектив эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) примерно 24 мм с переменной диафрагмой – ее можно регулировать в диапазоне от ƒ/1,4 до ƒ/4,0. Эта камера оснащена гибридным автофокусом (фазовый + контрастный с лазерным дальномером) и эффективной (до 7 ступеней экспозиции по стандарту CIPA) оптической стабилизацией.

Телефотомодуль тоже работает на базе 50-мегапиксельного датчика, но, очевидно, более компактного, чем у Pro Max. Точные его габариты неизвестны, в отличие от параметров оптики: ЭФР — 91 мм (то есть реальный зум относительно главного модуля как раз примерно четырехкратный), светосила ƒ/2,1, оптическая стабилизация, фазовый автофокус. А вот с широкоугольной камерой загадочная история — везде указано, что в ней используется сенсор разрешением 12,5 мегапикселя (тоже неуказанный, другие параметры неизвестны), но при этом на него можно делать снимки разрешением 40 мегапикселей, как на подобную камеру Pura 90s Pro Max. Не 50 мегапикселей — тогда можно было бы предположить, что применяется простой апскейл, как это порой делается (зачем-то) на относительно недорогих смартфонах. А именно 40, что не слишком бьется с «оригинальной» цифрой в 12,5 мегапикселя. Как бы то ни было, оптика тут точно близка к той, что мы видели и на Pura 90s Pro Max, и на Pura 80 Pro, прямом предшественнике модели, обзор которой вы сейчас читаете: ЭФР — 13 мм, светосила — f/2,2, есть фазовый автофокус, стабилизатор отсутствует.

Несмотря на более простые физически модули камер, набор доступных фокусных расстояний на Pura 90s Pro тот же, что и на Pura 90s Pro Max: к трем «оптическим» добавлено два «гибридных» фокусных расстояния – двукратный и десятикратный зум.

По поводу главной камеры остается только повторить уже сказанное в обзоре Pura 90s Pro Max – тут установлен ровно тот же модуль с той же аппаратной платформой и программным обеспечением. Уровень съемки очень высокий, причем стабильно высокий как при дневном освещении, так и ночью: цветопередача, детализация, динамический диапазон — ни по одному пункту не придерешься.

Двукратный «гибридный» зум, соответственно, тоже хорош — картинка почти не пережимается, резкость и детализация высокие, программная сущность этого режима съемки не бросается в глаза. С двукратным зумом можно снимать без помех как днем, так и ночью или в сумерках.

С четырехкратным зумом, который физически обеспечивает смартфону телефотомодуль, Pura 90s Pro снимает хорошо, но это уже не выдающийся уровень, как у Pura 90s Pro Max. Детализация нормальная, но динамический диапазон послабее, ночью уже заметен определенный «перешарп» — смартфон искусственно поднимает контурную резкость, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный серьезной работой шумоподавления. Не так здорово оптика работает с источниками освещения, порой сильно бликуя. Но это в любом случае качественный зум, применимый при самом разном освещении, что для смартфона, по сути, субфлагманского ценового сегмента — очень высокий уровень.

А вот что страдает, так это десятикратный зум. Днем качество картинки приличное — бывают проблемы с пересветами или обработкой источников света в кадре, и в целом картинка немного «дорисованная», заметно, что постобработка работала активно. Но режим полностью рабочий. А вот ночью детализации не хватает и, более того, возможен смаз — процент брака довольно высокий. Экстремальный зум — не коронка Pura 90s Pro.

У широкоугольной камеры — очень серьезный угол обзора и есть автофокус, благодаря чему модуль можно использовать как для пейзажей, так и для съемки относительно крупным планом. При дневном свете можно рассчитывать на качественные снимки с неплохой детализацией и вполне аккуратной работой с контурной резкостью. При слабом освещении камера остается полностью рабочей, но уже не так здорово соблюдается баланс светов и теней и серьезно повышается контурная резкость, есть заметный «перешарп».

Цветопередача превосходная на всех фокусных расстояниях, баланс белого не «плавает» от камеры к камере — с коронками HUAWEI и у Pura 90s Pro все в порядке.

Также HUAWEI заявляет о качественном экстремальном зуме, в том числе и 20-кратном. И на самом деле действительно уровень картинки довольно высокий, выше можно увидеть примеры съемки с 10-кратным, 20-кратным и 30-кратным зумом в режиме «Луна» (когда поверхность небесного тела дорабатывается нейросетями). Но стоит сказать, что для смартфона съемка в этом режиме связывается с едва посильным напряжением, приложение подвисает и может самовольно закрыться.

Как я уже писал выше, c широкоугольной камерой в Pura 90s Pro запутанная история – заявлен модуль разрешением 12,5 мегапикселя, но при этом он умеет снимать в режиме повышенного разрешения, причем выдавая не ожидаемые при апскейлинге 50 мегапикселей, – бывает, что производитель для количества обеспечивает возможность съемки с повышенным разрешением для модуля с разрешением стандартным. Вместо этого модуль снимает с разрешением 40 мегапикселей, что принято для широкоугольных камер всех старших смартфонов бренда в последние годы. Также с повышенным разрешением могут снимать главная камера и телефотомодуль, выдавая уже ожидаемые 50 мегапикселей. Места подобные снимки занимают не слишком много, но и реального преимущества в детализации мы, по сути, не видим.

Снимки со всеми градациями диафрагмы от f/1,4 до f/4

В главной камере установлена оптика с переменной диафрагмой – ее можно регулировать в диапазоне от f/1,4 до f/4 с минимальным шагом (f/1,8, f/2,0 и так далее). Примеры съемки с некоторыми избранными значениями диафрагмы – в галерее выше. Обычно смартфон сам выбирает диафрагму в зависимости от сюжета, и делает это вполне корректно. Но можно управлять ей и собственноручно – эта опция имеется в режиме «Профи». Отличить более закрытую диафрагму можно по характерным «лучикам» – чем больше диафрагма закрыта, тем они более выражены. Хотя, конечно, на полноразмерную камеру с диафрагмой уровня f/1,6 или даже f/4 невозможно снять с подобным эффектом – здесь он, очевидно, достигается при помощи программных средств (но, судя по всему, не только).

Ночью смартфон по умолчанию использует специальный режим со склейкой кадров, снятых с различной экспозицией, который доступен и в стандартном экране съемки. Но в режиме «Ночь» вы получите более длинную «выдержку» (по факту – более длинную серию снимков, сделанных с различной экспозицией) – до трех секунд – и, соответственно, более выраженный эффект: вырастает контрастность снимков, детализация повышается за счет контурной резкости, сильно поднимается яркость. Атмосфера ночной съемки при этом сохраняется, хотя на фотографиях все выглядит ярче и светлее, чем в реальности. Качество ночной съемки на Pura 90s Pro в любом случае впечатляет, за исключением 10-кратного зума – с его применением тоже можно получить фотографии очень приличного уровня, но, повторюсь, высок процент брака по резкости.

На месте фирменные профили обработки изображений XMAGE. Примеры – выше. При простых сценариях освещения профили проявляют себя нормально, ночью или, к примеру, на закате искажают порой не только цвета, но и источники света некорректно.

Выше можно увидеть пример такого искажения – с бликом на покрытых позолотой крестах камера смартфона в целом справляется без проблем, но использование особых способов обработки изображения приводит к появлению «ауры» вокруг объектов – это характерно в том числе и для источников освещения ночью, например.

Примеры снимков с различными фильтрами, сделанных на смартфон HUAWEI Pura 90s Pro

Добавлю, что помимо «профилей» тут есть и традиционные фильтры, тонирующие картинку в классическом стиле. Примеры – в галерее выше.

В портретном режиме доступны четыре фокусных расстояния: наряду со стандартным углом обзора (пригодным для ростовых планов) и двукратным зумом (для поясных планов) доступны четырехкратный и, неожиданно, шестикратный варианты масштабирования – подходящие для крупных планов (или других вариантов съемки, но с более дальнего расстояния). Имеется программное размытие заднего плана с различными эффектами боке (стандартными для смартфонов HUAWEI), а также регулируемая по степени воздействия ретушь. Есть уже упомянутые профили, за исключением монохромного — вместо него предлагается использовать «обычные» фильтры, в числе которых есть сразу два черно-белых. С фокусировкой, тоном кожи, размытием нет никаких проблем – качество съемки высокое. Отдельно отмечу резкость – она высокая, но нет характерного для многих смартфонов избытка с резкостью контурной, что может привести к подчеркиванию недостатков кожи. Также мне понравилась аккуратная работа встроенной ретуши.

Для макросъемки, как это и принято на старших смартфонах HAUWEI, используется в первую очередь телефотомодуль – и на Pura 90s Pro он обладает минимальной дистанцией фокусировки в 5 см, в отличие от Pro 90s Pro Max, на котором камера для зума слегка принесла в жертву макро. В итоге по съемке крупных планов (несмотря на результаты нашего сравнительного теста камер, где пользователи не в полной мере оценили макро, которое снимает HUAWEI Pura 80 Ultra) HUAWEI Pura 90s Pro, на мой вкус, лучший (причем с отрывом) смартфон среди всех на актуальном рынке, раз уж старшая модель самостоятельно вышла из этой игры.

Про приложение камеры ничего нового сказать нельзя: нормальная навигация, достаточный набор функций. Например, режим «В движении» для съемки динамичных объектов без лишней постобработки и предварительной подготовки или «Мультиэкспозиция» для склейки снимков с эффектом движения в кадре. В режиме «Профи» доступны не только ручные настройки съемки, но и возможность записывать снимки в формате RAW. Имеется опция «Композиция с ИИ» — при ее активации смартфон в любом режиме съемки будет предлагать наилучшую, по его мнению, композицию — зачастую с использованием небольшого программного зума.

Галерея снимков

HUAWEI Pura 90s Pro снимает видео в разрешении вплоть до 4K с частотой до 60 кадров в секунду при работающей стабилизации и c возможностью переключаться между тремя доступными камерами (и быстро активировать программный зум – двукратный и десятикратный). Можно снимать видео с программным расширением динамического диапазона (HDR Vivid) – но только с частотой до 30 кадров в секунду.

Опции: программное регулируемое боке (при съемке в Full HD с 30 кадрами в секунду, в этом же формате доступна и съемка с ретушью), профили XMAGE (три цветных, без монохромного, как при портретной фотосъемке), режим усиленной стабилизации (в 2,7К с частотой до 30 кадров в секунду или в Full HD, но при 30 кадрах в секунду). Можно снимать одновременно на тыльную и фронтальную камеры, применять ретушь при портретной видеосъемке, снимать с размытием фона. Доступна замедленная съемка с частотой до 960 кадров в секунду (при Full HD-разрешении).

Качество съемки – очень высокое; в отличие от Pura 90s Pro Max, уступает качество съемки видео с зумом (на старшей модели впечатляет и стабилизация, и детализация, здесь же резкость не так высока и картинка может подрагивать), но общий уровень все равно вполне флагманский. На смартфоне чуть более низкого ценового диапазона, напомню.

На HUAWEI Pura 90s Pro – та же фронталка, что и в Pura 90s Pro Max: разрешение – 13 Мп, светосила – f/2,0, с возможностью писать стабилизированное 4К-видео. Несмотря на то, что это стандартный «байеровский» сенсор, доступны три фокусных расстояния (причем для съемки в том числе и с искусственным боке). Есть и автофокус, вспышка же — только экранная. Имеется искусственное размытие заднего плана с разными фильтрами и ретушь. Качество съемки хорошее, но есть тенденция к «перешарпу», особенно при использовании зума.

HUAWEI Pura 90s Pro получил ту же батарею, что и Pro Max, – кремний-углеродный аккумулятор емкостью 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В). С учетом экрана меньшей диагонали вполне логично, что и автономность у «прошки» повыше. Не то чтобы у Pro Max были с этим проблемы, но 90s Pro я и вовсе заряжал порой раз в два дня, при том что пользовался им как основным смартфоном. Автономность для флагманского аппарата отменная.

В нашем традиционном тесте, где надо проигрывать Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, HUAWEI Pura 90s Pro продержался более 25 часов, суточный рубеж оказался преодолен. Превосходный результат.

Для питания используется порт USB Type-C (USB 3.1), смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 66 Вт, которая позволяет наполнить энергией смартфон полностью с нуля примерно за час, – здесь мы видим компромисс по отношению к Pura 90s Pro Max, который использует 100-ваттную зарядку. Без проводов Pura 90s Pro заряжается тоже не так быстро, как Pro Max – здесь поддерживается мощность до 50 Вт (хотя за это пожурить смартфон тоже не получается, все равно скорость, на самом деле, высокая).

HUAWEI со своими старшими смартфонами в последние годы попадала немного в странную ситуацию. Чаще всего совершенные в технологическом плане в чем-то одном (как правило, в камерах), они отставали в чем-то другом (аппаратная платформа, отсутствие сервисов Google в программном обеспечении из коробки). И при этом соответствовали ценой конкурентам, иногда даже выигрывая, как HUAWEI Pura 80 Ultra.

В плане технологий в 2026 году ситуация осталась той же: по мощи новые Pura не дотягивают до других флагманов, сервисы Google тоже не появились, по камерам – они не столь уникальны, но все равно полноценно претендуют на звание лучших среди равных. Но изменилась третья переменная – цена. HUAWEI 90s Pro по стоимости конкурирует не с iPhone 17 или Samsung Galaxy S26, с которыми он сравним по характеристикам, а со смартфонами попроще – субфлагманами или флагманами второго ряда, которые мы привыкли искать на AliExpress (вроде OnePlus 15).

И это совсем другой расклад – в этой среде HUAWEI Pura 90s Pro может оказаться не просто примером отличных технологий для избранных, но гаджетом действительно популярным, способным «купить» у пользователя необходимость чуть-чуть поколдовать с программными настройками и потерпеть меньшее число «попугаев» в бенчмарках (тем более в практических задачах Pura 90s Pro проявляет себя хорошо).

Достоинства:

эффектный дизайн и приятные габариты;

очень высокое качество съемки на тыльные камеры почти при любом фокусном расстоянии и при любом освещении;

превосходные способности к макросъемке;

высокое качество видеосъемки;

прочный корпус с закаленным стеклом Kunlun Glass 2 и защитой от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69;

превосходно настроенный LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц;

замечательная автономность + быстрая зарядка и поддержка беспроводной зарядки (тоже быстрой);

цена.

Недостатки: