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Apple покажет умные очки разработчикам на конференции WWDC27 — с ИИ, но без дисплеев

Умные очки Apple с искусственным интеллектом, запуск которых ожидается в конце следующего года, получили предполагаемую дату презентации. По сообщению 9to5Mac со ссылкой на Bloomberg, это произойдёт на ежегодной конференции разработчиков WWDC27. При этом планы Apple запустить продажи в конце 2027 года не изменились.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Решение представить новинку за несколько месяцев до релиза повторяет стратегию запуска гарнитуры Apple Vision Pro в 2023 году и связано с предоставлением сторонним разработчикам времени на интеграцию своих приложений в очки. Если план реализуется, пользователи получат доступ к широким возможностям сразу после покупки устройства и смогут взаимодействовать с этими приложениями через функции Siri AI.

Также одной из причин переноса выпуска устройства с первоначально запланированной даты на конец 2026 года стали вопросы конфиденциальности. Например, существующие аналоги таких конкурентов, как Meta, сталкиваются с критикой и запретами из-за наличия камер, которые потенциально могут вести скрытую съёмку. По этой причине руководство Apple обсуждает несколько вариантов защиты данных, включая создание модели очков вообще без оптических сенсоров или с ограничением их функций.

В рассматриваемом сценарии камеры будут использоваться исключительно для анализа окружающего пространства и передачи данных алгоритмам искусственного интеллекта. Система сможет распознавать объекты и места, но не позволит делать фотографии или записывать видео, что планируется реализовать и в новых наушниках AirPods с камерами. Несмотря на отсутствие дисплеев, умные очки Apple, как ожидается, смогут делать фотографии, воспроизводить музыку, принимать телефонные звонки и взаимодействовать с Siri, а также получат уникальный и модный дизайн.

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Теги: apple, умные очки, искусственный интеллект, носимая электроника
apple, умные очки, искусственный интеллект, носимая электроника
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