Сегодня 30 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Слухи: Apple заморозила разработку новой...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Слухи: Apple заморозила разработку новой Vision Pro из-за слабого интереса к актуальной версии

По информации MacRumors, компания Apple практически отказалась от разработки гарнитуры дополненной реальности Vision Pro после того, как обновлённая модель не смогла вернуть интерес к этому устройству. В октябре 2025 года Apple обновила Vision Pro, оснастив AR-гарнитуру более производительным чипом M5 и более удобным ремешком, но других аппаратных изменений не последовало, и устройство по-прежнему не пользовалось спросом.

Источник изображения: Apple

Гарнитуру Vision Pro критиковали за высокую цену и неудобную конструкцию. Устройство весит более 600 граммов, и даже с более удобным ремешком Dual Knit Band, который Apple добавила, чтобы перераспределить вес, его всё равно тяжело носить в течение длительного времени. Чип M5 обеспечивает частоту обновления экрана 120 Гц, на 10 % увеличивает количество отображаемых пикселей и увеличивает время автономной работы примерно на 30 минут, но цена устройства осталась прежней — $3499.

Vision Pro не пользовалась популярностью с момента выхода на рынок, и в общей сложности Apple продала всего около 600 000 таких устройств. Инсайдеры сообщили изданию MacRumors, что Apple получила необычно большое количество возвратов — гораздо больше, чем по любому другому современному продукту компании.

Судя по всему, Apple прекратила работу над Vision Pro, а команда, занимавшаяся этим устройством, была перераспределена в другие подразделения компании. Некоторые бывшие сотрудники команды Vision Pro работают над Siri, что неудивительно, поскольку глава команды Vision Pro Майк Роквелл (Mike Rockwell) возглавляет команду Siri с марта 2025 года.

В последние пару лет ходили противоречивые слухи о новой модели Vision Pro. Согласно им, Apple работала над более лёгкой и дешёвой версией Vision Air, но в прошлом году проект был закрыт. Если в будущем Apple найдёт способ создать более дешёвую и удобную AR-гарнитуру, линейка этих продуктов может быть возрождена, но на данный момент компания не планирует выпускать новую модель. Apple не прекратила выпуск Vision Pro и продолжает продавать модель на базе процессора M5.

Сообщается, что вместо новой гарнитуры Apple продолжает работать над умными очками, которые в перспективе будут поддерживать технологии дополнённой реальности. Однако первая версия очков будет похожа на умные очки Ray-Ban Meta с искусственным интеллектом и без встроенного дисплея. По информации MacRumors, Apple не смогла использовать технологии, разработанные для Vision Pro, в своих умных очках, поскольку они требуют слишком много энергии для устройства меньшего размера и веса, поэтому разработка устройства фактически ведётся с нуля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, vision pro, гарнитура, дополненная реальность
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
