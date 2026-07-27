«Больше похоже на Dragon Age, чем Veilguard»: моддер добавил в Baldur's Gate 3 полноценную камеру от третьего лица

Новый мод делает нашумевшую фэнтезийную ролевую игру Baldur’s Gate 3 от разработчиков из бельгийской Larian Studios меньше похожей на Divinity и больше — на франшизу Dragon Age от Electronic Arts.

Портал PC Gamer обратил внимание, что энтузиаст Relysia выпустил для Baldur’s Gate 3 на прошлой неделе модификацию True Third-Person Camera, которая, как можно догадаться по названию, добавляет в игру вид от третьего лица.

Хотя Baldur’s Gate 3 позволяет приблизить виртуального оператора к герою, камера остаётся слегка наклонённой вниз, а популярный мод Native Camera Tweaks не предоставляет такой широты настроек, как True Third-Person Camera.

Пользователи True Third-Person Camera могут откалибровать угол обзора, смещение, высоту камеры и даже скорость горизонтального отслеживания, чтобы камера не дёргалась при каждом импульсивном движении.

В сопровождавшей релиз двухминутной геймплейной демонстрации (см. видео выше) персонаж Relysia гуляет по руинам подземного города с заплечной камерой. В ролике Baldur’s Gate 3 видится типичным современным ролевым экшеном от третьего лица.

Мод True Third-Person Camera совместим с WASD Character Movement, поэтому при желании фанаты могут притвориться, что играют в новую Dragon Age. «Почему это больше похоже на Dragon Age, чем Veilguard?» — вопрошает uncleiroh3251.

Напомним, из-за провала Dragon Age: The Veilguard руководство Electronic Arts якобы похоронило ролевую франшизу студии BioWare. Следующая номерная Dragon Age выйдет нескоро (если вообще выйдет).