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Первая за 20 лет новая Myst отменена, но есть и хорошая новость

Несмотря на культовый статус, серия классических приключенческих игр Myst от разработчиков из американской студии Cyan Worlds ждёт продолжения уже больше 20 лет, и ожидание затянется ещё больше.

Источник изображений: Cyan Worlds

Источник изображений: Cyan Worlds

Cyan Worlds на ежегодном фанатском мероприятии Mysterium 2026 подтвердила разработку новой игры во вселенной Myst и сообщила об отмене проекта по франшизе под кодовым названием Project Anglerfish.

По словам соруководителей Cyan Worlds Эрика Андерсона (Eric Anderson) и Ханны Гамиэль (Hannah Gamiel), Project Anglerfish была игрой во вселенной Myst и находилась в производстве четыре месяца (с конца 2024 года по начало 2025-го).

Созданный за это время прототип Project Anglerfish и его тизер-трейлер (см. видео выше) предназначались исключительно для издателей, но в рамках Mysterium 2026 разработчики открыли доступ к ролику всем желающим.

Project Anglerfish базировалась на Unreal Engine 5 и включала детализированные локации, нестабильные кристаллы, многочисленные головоломки и джентльмена, требующего доставить ему одну из могущественных книг «Веков».

Что касается следующей игры Myst, то она проходит под кодовым названием Mudfish и предложит более насыщенные и замысловатые локации, чем когда-либо прежде, наряду с новыми способами изучения и раскрытия информации.

Сообщается, что Mudfish пока находится на очень раннем этапе разработки. Даже примерные сроки выхода Cyan Worlds не называет, но обещает поделиться подробностями игры в будущем.

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Теги: myst, cyan worlds, приключение, головоломка
myst, cyan worlds, приключение, головоломка
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