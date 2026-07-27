Сегодня 27 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... В России утвердили первый закон об искус...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В России утвердили первый закон об искусственном интеллекте

Владимир Путин подписал первый в стране закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки, внедрения и применения больших фундаментальных ИИ-моделей, а также вводит понятия суверенных и национальных моделей.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

В соответствии с упомянутым документом, большими фундаментальными моделями считаются алгоритмы с не менее чем 1 млрд параметров, способные выполнять задачи на уровне, сопоставимом с результатами деятельности человека или превосходящем их, и являющиеся основой для создания разного рода программного обеспечения. Суверенные ИИ-модели должны создаваться отечественными компаниями на всех стадиях жизненного цикла, национальные алгоритмы должны разрабатываться российскими юрлицами, но могут содержать зарубежные компоненты и решения с открытым исходным кодом.

Разработчикам суверенных и национальных языковых моделей придётся пройти подтверждение соответствия российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. Такие компании смогут получить доступ к господдержке, в том числе финансовой, имущественной, гарантийной и информационной. Им также будут доступны данные для обучения моделей из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к данным такого типа определяется правительством по согласованию с органом в сфере безопасности.

Среди главных принципов регулирования в сфере ИИ выделяются технологическая независимость, учёт и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность. В дополнение к этому в законе закреплены полномочия президента по утверждению национальной стратегии развития сферы ИИ, правительство наделено полномочиями по определению мер господдержки. Также определены случаи, когда допускается использование только суверенных или национальных ИИ-моделей.

Закон подразумевает, что разработчики моделей могут задействовать объекты авторского права для обучения алгоритмов в случае получения правомерного доступа к ним. Владельцы интернет-ресурсов с ежедневной аудиторией свыше 500 тыс. человек должны будут маркировать созданный с помощью ИИ контент и уведомлять пользователей о том, кому принадлежит авторское право на такой контент, об условиях доступа к нему и о возможности его выгрузки.

Разработкой законопроекта о регулировании ИИ занималось Минцифры. В марте ведомство представило свою версию законопроекта, а в этом месяце документ был принят во втором и третьем чтениях. Из новой версии законопроекта исключили требование, в соответствии с которым претендующие на звание суверенных и национальных ИИ-модели создавались бы только отечественными специалистами и обучались только на российских данных. Это условие вызвало критику со стороны бизнеса, представители которого утверждали, что это приведёт к увеличению затрат на внедрение ИИ на 20-40 % и замедлит выпуск продуктов на рынок в полтора-два раза.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Hugging Face потребовала «радикальной прозрачности» после беспрецедентной атаки взбесившегося агента OpenAI
ИИ наводнил научные журналы статьями — и в этом пока мало хорошего
Google: ИИ ещё очень далёк от замены людей — пользователи доверяют ему лишь 21 % рабочих задач
«Хватит пугать людей» — Дженсен Хуанг раскритиковал апокалиптическую риторику ИИ-отрасли
В США разгорелись споры между сторонниками и противниками открытых ИИ-моделей
OpenAI целую неделю не замечала, что её ИИ-агенты взломали Hugging Face
Теги: искусственный интеллект, регулирование, россия
искусственный интеллект, регулирование, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Capcom объяснила, зачем «штампует» ремейки Resident Evil
CXMT стала одной из самых дорогих компаний Китая — акции производителя памяти взлетели на 466 % сразу после IPO
Обрыв ЛЭП показал ещё одну угрозу, создаваемую ИИ ЦОД — они способны раскачать энергосеть за секунды
Анонсирован смартфон Vivo X300 E с «яблочным» дизайном, оптикой Zeiss и батареей на 7200 мА·ч
Китайская память не спасла рынок — модули DDR5 на чипах CXMT стоят почти как на Samsung и SK hynix
Авторитетный инсайдер: Ubisoft отменила эвакуационный шутер по Far Cry ради новой «очень амбициозной» Far Cry 12 мин.
Nvidia возглавила альянс по безопасности открытого ИИ — но OpenAI, Google или Anthropic не пригласили 35 мин.
В России утвердили первый закон об искусственном интеллекте 47 мин.
Российская ITSM-платформа SimpleOne дополнилась ИИ-ассистентом 54 мин.
«Скоро наступило сейчас»: нелинейный шутер Fallen Aces без предупреждения получил долгожданный второй эпизод 5 ч.
На объявления о продаже украденных данных теперь приходится почти половина предложений в даркнете 5 ч.
Нашумевший инди-хит Meccha Chameleon обогнал Counter-Strike 2 и League of Legends по выручке на ПК за июнь 6 ч.
Первая за 20 лет новая Myst отменена, но есть и хорошая новость 7 ч.
«Больше похоже на Dragon Age, чем Veilguard»: моддер добавил в Baldur's Gate 3 полноценную камеру от третьего лица 8 ч.
Airbus переезжает во французское облако Scaleway 10 ч.
NVIDIA готова выделить $250 млрд на поддержку строительства крупнейшего ИИ ЦОД OpenAI в США 21 мин.
SK Group и NVIDIA объявили о совместных инициативах в Южной Корее на $500 млрд 2 ч.
Российский рынок ПАК растёт, но всё ещё остаётся критически импортозависимым 2 ч.
Gigabyte выпустила AM4-плату B550 Aorus Elite с поддержкой Wi-Fi 7 4 ч.
Supermicro представила серверы на платформе AMD EPYC Venice 5 ч.
Партнёр Anthropic — компания Fluidstack привлекла $830 млн с оценкой $7,5 млрд 6 ч.
AMD и Schneider Electric представили референсные дизайны для ИИ ЦОД на базе Helios AI 6 ч.
81 920 ядер на стойку: HPE представила узлы Cray Supercomputing GX5000 на базе AMD EPYC Venice 9006 7 ч.
Ремонтируют даже iPhone 4: россияне всё чаще чинят электронику вместо покупки новой 9 ч.
Nvidia готова поручиться за $250 млрд ради строительства гигантского ИИ ЦОД для OpenAI 13 ч.