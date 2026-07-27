В России утвердили первый закон об искусственном интеллекте

Владимир Путин подписал первый в стране закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки, внедрения и применения больших фундаментальных ИИ-моделей, а также вводит понятия суверенных и национальных моделей.

В соответствии с упомянутым документом, большими фундаментальными моделями считаются алгоритмы с не менее чем 1 млрд параметров, способные выполнять задачи на уровне, сопоставимом с результатами деятельности человека или превосходящем их, и являющиеся основой для создания разного рода программного обеспечения. Суверенные ИИ-модели должны создаваться отечественными компаниями на всех стадиях жизненного цикла, национальные алгоритмы должны разрабатываться российскими юрлицами, но могут содержать зарубежные компоненты и решения с открытым исходным кодом.

Разработчикам суверенных и национальных языковых моделей придётся пройти подтверждение соответствия российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. Такие компании смогут получить доступ к господдержке, в том числе финансовой, имущественной, гарантийной и информационной. Им также будут доступны данные для обучения моделей из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к данным такого типа определяется правительством по согласованию с органом в сфере безопасности.

Среди главных принципов регулирования в сфере ИИ выделяются технологическая независимость, учёт и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность. В дополнение к этому в законе закреплены полномочия президента по утверждению национальной стратегии развития сферы ИИ, правительство наделено полномочиями по определению мер господдержки. Также определены случаи, когда допускается использование только суверенных или национальных ИИ-моделей.

Закон подразумевает, что разработчики моделей могут задействовать объекты авторского права для обучения алгоритмов в случае получения правомерного доступа к ним. Владельцы интернет-ресурсов с ежедневной аудиторией свыше 500 тыс. человек должны будут маркировать созданный с помощью ИИ контент и уведомлять пользователей о том, кому принадлежит авторское право на такой контент, об условиях доступа к нему и о возможности его выгрузки.

Разработкой законопроекта о регулировании ИИ занималось Минцифры. В марте ведомство представило свою версию законопроекта, а в этом месяце документ был принят во втором и третьем чтениях. Из новой версии законопроекта исключили требование, в соответствии с которым претендующие на звание суверенных и национальных ИИ-модели создавались бы только отечественными специалистами и обучались только на российских данных. Это условие вызвало критику со стороны бизнеса, представители которого утверждали, что это приведёт к увеличению затрат на внедрение ИИ на 20-40 % и замедлит выпуск продуктов на рынок в полтора-два раза.