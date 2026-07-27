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Онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink от авторов ремастеров GTA скоро ворвётся в ранний доступ Steam — новый трейлер и дата выхода

Американская студия Grove Street Games (Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition) посредством портала IGN объявила дату выхода в раннем доступе своего мультиплеерного боевика BeastLink.

Источник изображений: Grove Street Games

Источник изображений: Grove Street Games

Напомним, BeastLink была официально представлена прошедшей весной и готовилась к релизу в программе раннего доступа сервиса цифрой дистрибуции Steam на протяжении текущего лета.

Как стало известно, BeastLink ворвётся в ранний доступ Steam уже 18 августа 2026 года. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером продолжительностью чуть больше минуты.

События BeastLink развернутся в постапокалиптическом мире, пережившем вспышку катастрофической эпидемии. Выжившие укрылись в разрушенных крепостях, а руинами правят колоссальных размеров чудища — так называемые кайдзю.

В роли человека игрокам предстоит пробиваться сквозь уничтоженные войной города и собирать особую сыворотку, которая позволяет установить связь с гигантскими зверями и даже брать их под свой контроль.

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Обещают экшен беспрецедентного масштаба, революционную систему разрушения окружения (на основе технологии SuperDestruction), уникальных монстров с разными стилями боя и мультиплеер на 32 человек.

На старте раннего доступа BeastLink предложит три карты, четырёх монстров, два режима (Convergence, Battle Arena), несколько первых сюжетных миссий, дюжину видов оружия и транспорта. Релиз версии 1.0 ожидается летом 2027 года.

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Теги: beastlink, grove street games, экшен
beastlink, grove street games, экшен
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