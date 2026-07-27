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MSI и Colorful резко повысили цены на видеокарты Nvidia RTX 5000 — пока только в Китае, но вряд ли этим ограничатся

\Китайские дистрибьюторы сообщили о повышении цен на видеокарты GeForce RTX 50-й серии от компаний MSI и Colorful. Изменения коснулись практически всего модельного ряда видеокарт, начиная с базовой RTX 5050 и заканчивая флагманской RTX 5090 D V2.

Источник изображения: Colorful

Источник изображения: Colorful

В обновлённом прайс-листе компании MSI указаны как предыдущие, так и новые цены. Так, стоимость моделей RTX 5080 Shadow 3X OC и Ventus выросла с 9999 до 11 999 юаней, что составляет увеличение на 20 %. Цены на модели RTX 5080 Gaming Trio OC увеличились с 10 999 до 12 999 юаней, или на 18,2 %. Цены на RTX 5070 Ti Gaming Trio OC выросли с 8199 до 9699 юаней, а на Shadow 3X OC — с 7699 до 9199 юаней, или на 18,3 % и 19,5 % соответственно. Модели RTX 5070 подорожали чуть меньше — примерно на 8–10 %.

Стоимость видеокарт RTX 50-й серии от MSI в Китае

Стоимость видеокарт RTX 50-й серии от MSI в Китае

Массовые модели видеокарт MSI тоже подорожали. Цена многих вариантов RTX 5060 Ti выросла на 300–400 юаней. Цены на модели RTX 5060 увеличились на 400 юаней, включая Shadow 2X OC, стоимость которой поднялась с 2599 до 2999 юаней. Цена RTX 5050 Gaming OC также выросла с 2599 до 2999 юаней.

В дистрибьюторском каталоге компании Colorful от 24 июля указана цена RTX 5080 Vulcan W OC в размере 13 200 юаней. Стандартная версия Vulcan OC стоит 12 300 юаней, а версии Advanced OC и Ultra W OC — 11 800 и 10 500 юаней соответственно.

Стоимость видеокарт RTX 50-й серии от Colorful в Китае

Стоимость видеокарт RTX 50-й серии от Colorful в Китае

Цены на версии RTX 5070 Ti теперь варьируются от 8700 до 10 000 юаней. Модели RTX 5070 оцениваются в 6400–7200 юаней, а модели RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти отпускаются за 5100–5300 юаней. Стоимость RTX 5050 Duo составляет 2450 юаней.

В отличие от документа MSI, в прайс-листе Colorful не указаны предыдущие цены, поэтому точный уровень повышения стоимости для каждой модели видеокарты нельзя рассчитать, опираясь только на этот список.

Источники сообщают, что корректировки связаны с повышением стоимости памяти GDDR6 и GDDR7. В уведомлениях, распространяемых среди китайских дистрибьюторов, говорится о повышении цен примерно на 600 юаней для карт с 8 Гбайт памяти, на 900 юаней — для моделей с 12 Гбайт памяти и на 1200 юаней — для моделей с 16 Гбайт памяти. Оба документа касаются только китайского рынка и не подтверждают аналогичные изменения цен на рынках США и Европы.

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Теги: msi, colorful, видеокарты, китай, подорожание, geforce rtx 5000
msi, colorful, видеокарты, китай, подорожание, geforce rtx 5000
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