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Для Starlink сделали исключение и временно разрешили импортировать роутеры в США

Starlink, подразделение SpaceX, получило временное исключение Федеральной комиссии по связи (FCC) США на действующий запрет на импорт Wi-Fi-маршрутизаторов в США сроком до 1 февраля 2028 года. Согласно запрету, направленному на предотвращение уязвимостей в сетевых устройствах, компании обязаны производить новые модели в стране. На ныне выпускаемые роутеры он не распространяется.

Источник изображения: Starlink.com

Источник изображения: Starlink.com

На роутеры Starlink Router 3 и Router Mini, которые производятся во Вьетнаме, ограничения FCC не распространяется. Для выпуска новых продуктов требуется локализация производства в США, если только компании не будет выдано специальное разрешение регулятора.

Судя по всему, компания намерена начать выпуск нового поколения Wi-Fi-маршрутизаторов, а для переноса производственных мощностей из Азии в США потребуется время. Разрешения FCC есть и у других американских компаний, таких как Netgear и Amazon eero, которые заключили контракты на производство электроники в Азии.

Ранее в этом месяце компания начала поставки новой антенны V5, более компактной и энергоэффективной. Недавно вышедшее обновление прошивки также указывает на разработку портативной антенны Starlink Mini 2.

Хотя у SpaceX есть завод в Бастропе (штат Техас), способный производить более 20 тыс. антенн Starlink в неделю, Router 3 и Router Mini выпускаются во Вьетнаме, что, видимо, связано со стремлением оптимизировать расходы.

Запрет на производство роутеров за рубежом направлен на укрепление производственного сектора в США и создание рабочих мест. Однако в связи с этим эксперты высказывают опасения, что ограничения могут замедлить инновации и привести к росту цен на продукцию.

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Теги: spacex, starlink
spacex, starlink
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