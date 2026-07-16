Спутниковая антенна Starlink V5 оказалась легче и компактнее модели предыдущего поколения

Компания SpaceX запустила продажи новой домашней спутниковой антенны Starlink V5, которая уже стала доступна в отдельных регионах. Устройство отличается повышенной энергоэффективностью, значительно меньшими размерами и весом по сравнению с предыдущей моделью V4.

По данным The Verge, Starlink V5 предназначена для использования только в жилых помещениях и не подойдёт в качестве мобильной станции. Для подобных сценариев SpaceX готовит обновлённую тарелку Starlink Mini, анонсированную одновременно с новой моделью в прошлом месяце. По мере наращивания производства Starlink V5 будет постепенно появляться на новых рынках.

Несмотря на улучшение конструкции, максимальная заявленная скорость загрузки у Starlink V5 оказалась немного ниже, чем у Starlink V4. При этом SpaceX отмечает, что фактическая скорость подключения зависит от выбранного тарифного плана, времени суток, доступной пропускной способности сети и уровня локальной нагрузки, поэтому гарантированные показатели производительности не приводятся. Антенна, по словам производителя, идеально подходит для потокового вещания, видеозвонков и работы из дома. В комплект также входит мини-роутер.