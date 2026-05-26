SpaceX готовит тарелку Starlink Mini на батарейках — она пригодится не только в походах

Вскоре SpaceX может выпустить дополнительную версию спутниковой тарелки Starlink Mini, которая получит собственный аккумулятор. Она окажется полезной автопутешественникам, сотрудникам экстренных служб и всем, кому нужен быстрый интернет в любой точке планеты.

О грядущем нововведении сообщил университетский исследователь Цзиньвэй Чжао (Jinwei Zhao). В майском обновлении прошивки он обнаружил строку «message DishBatteryStats», связанную с кодом, который выводит определённые поля от встроенного аккумулятора, в том числе текущее состояние батареи.

Если бы антенна подключалась к внешнему блоку питания, прошивка Starlink не могла бы напрямую считывать точный процент заряда батареи и статус зарядки. В прошивке также содержится код, относящийся к трём форматам питания: от внешнего источника через USB Type-C, от встроенного аккумулятора, а также от обоих источников сразу. Поддержка прямого питания в обход батареи поможет продлить её ресурс.

Сейчас для работы Starlink Mini необходима розетка переменного тока или портативный аккумулятор — есть источники питания сторонних производителей, но на практике они достаточно недёшевы, а связанное с ними ПО работает не всегда стабильно. Сроки выхода обновлённого варианта Starlink Mini установить не удалось.