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«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi

Американский суд счёл необоснованными претензии Google к разработчику ботов с искусственным интеллектом SerpApi, против которого поисковый гигант подал иск за нарушение авторских прав. Ещё одним истцом к SerpApi выступила Reddit, но и её перспективы эксперты оценивают как туманные.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

В декабре прошлого года Google подала на SerpApi в суд, обвинив компанию в нарушении «Закона об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA). SerpApi обвинили в обходе технологии защиты от сбора данных Google и последующей продаже контента через несанкционированный сервис Google Search API. Google, по её словам, развернула технологию защиты от сбора данных, чтобы оградить от несанкционированного сбора материалов в поисковой выдаче, которые являются объектом авторского права. Компания производит лицензионные выплаты за контент на «Панелях знаний» (Knowledge Panels) — они показываются в результатах поиска по запросам, связанным с известными людьми или организациями.

Результаты поиска Google не могут быть защищены авторским правом, и подобное толкование DMCA представляется не вполне корректным, считают опрошенные Ars Technica эксперты. Но поисковый гигант решился на эту меру, последовав примеру Reddit, которая в октябре прошлого года по аналогичным обвинениям решила засудить не только SerpApi, но и Perplexity. Reddit, по её словам, подала иск в качестве «крайней меры», чтобы защититься от «злонамеренного сбора данных», нарушающего права владельцев этого контента. SerpApi, отметили в Reddit, обходит как защиту самой платформы, так и средства контроля Google, не позволяющие собирать контент Reddit в результатах поиска. Google же указала, что действия SerpApi нарушают её условия обслуживания и не дают заработать на «миллиардах» поисковых запросов, выполняемых ботами, и не предоставляют возможности компенсировать расходы на них.

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

Суд, однако, вынес редкое решение, что Google не имеет оснований подавать против SerpApi иск за нарушение DMCA, поскольку не владеет каким-либо контентом в результатах поиска, и компания не сумела доказать, что действует от имени правообладателей. В результате иск Google был отклонён на раннем этапе разбирательства. Если же компания сумеет доказать, что правообладатели напрямую уполномочили её защитить их материалы от незаконного доступа к контенту, то иск против SerpApi может быть удовлетворён лишь в этой незначительной части. Перспективы разбирательства с Reddit тоже представляются смутными, указывают эксперты, потому что платформа также не является ни владельцем контента, ни эксклюзивным лицензиатом материалов в результатах поиска. В Google, однако, пообещали исправить судебный иск и внести его повторно, а также указали, «что суд отклонил почти все юридические аргументы SerpApi».

Своими действиями Google рискует сама себя загнать в тупик, говорят эксперты. Если компания лицензирует не весь контент, который появляется в информационной панели, правообладатели могут расценить механизм работы этого инструмента как нарушение авторских прав. Суд дал поисковому гиганту 21 день на внесение изменений в поисковое заявление.

«Надеемся, что Google откажется от этой необоснованной атаки на открытый интернет, но, если потребуется, мы готовы защищать SerpApi, наших клиентов и наши принципы», — заявили в SerpApi. Компании приходится отбиваться от исков по DMCA, но её бизнес продолжает расти, а её клиентами являются такие технологические гиганты как Nvidia, Uber и Adobe. «Конечно, судебные разбирательства невероятно дороги и разрушительны. Однако мы твёрдо убеждены, что такие платформы как Google и Reddit не владеют интернетом, и их попытки использовать DMCA угрожают всем пользователям открытого интернета», — добавили там. Reddit в SerpApi охарактеризовали как «сборщика платы» за парсинг материалов, которыми платформа даже не владеет. «Reddit действует не для защиты своих пользователей; Reddit расчищает путь для их эксплуатации», — предупредили в SerpApi. Google в компании назвали «крупнейшим парсером на планете», который стремится лишить других парсеров доступа к «общедоступной на 100 % информации».

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Теги: google, reddit, судебное разбирательство
google, reddit, судебное разбирательство
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