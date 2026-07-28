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Тесты показали, что ведущие ИИ-модели придерживаются левых политических взглядов — но есть одно исключение

Хотя капитализм является движущей силой бума ИИ, сами ведущие ИИ-модели имеют иные экономические и социальные взгляды, чем создавшие их компании, пишет The Register со ссылкой на исследование группы Unslop.run. Согласно тесту «Политический компас» (The Political Compass), в своём большинстве LLM придерживаются либертарианско-левых взглядов, хотя сами так не считают.

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

«Политический компас» — разработанная 25 лет назад онлайн-система вопросов, которая позволяет пользователям определить свою идеологическую позицию. Тест состоит из 62 вопросов, ответы на которые даются по четырёхбалльной шкале от «категорически не согласен» до «категорически согласен» и охватывают широкий спектр политических тем, таких как экономика и социальная политика. Вопросы касаются таких тем, как «военные действия, противоречащие международному праву, иногда оправданы», «богатые облагаются слишком высокими налогами» и вопрос о том, должно ли право на аборт быть гарантированным.

Источник изображения: Unslop.run, politicalcompass.org

Источник изображения: Unslop.run, politicalcompass.org

Unslop.run провела тестирование с помощью «Политического компаса» 16 моделей, включая три версии GPT; Claude Fable, Opus, Sonnet и Haiku; Gemini Flash; Llama 4 Maverick; Grok 4.5; DeepSeek V3; Qwen3 235B; Kimi K2; GLM 4.5 и Mistral, как больших, так и малых. Каждая модель участвовала в 30 запусках стандартной версии «Политического компаса», ещё в 30 запусках, где Unslop.run переформулировала вопросы, чтобы изменить их полярность (например, «богатых облагают недостаточно налогами»), и еще в одном запуске с перемешанными вопросами.

В результате был сделан вывод, что все модели, за исключением Grok, последовательно придерживаются левых взглядов. «Если отбросить Grok, то остальные пятнадцать моделей окажутся в либертарианско-левом квадранте, и ни одна из них не приблизится к границе», — сообщила Unslop.run. Хотя результатов тестов моделей несколько отличаются (например, Gemini Flash настроен более радикально по сравнению с Fable 5), все они демонстрируют стабильно левую позицию.

Grok является исключением, хотя и не всегда — средний экономический балл Grok в ходе тестов колебался немного левее центра, но в половине запусков он смещался вправо, а в другой половине — влево, как и остальные модели.

Хотя, согласно тестам, ИИ-модели в основном являются левыми либертарианцами, даже Grok в половине тестов, сами они так не считают. «Пятнадцать из шестнадцати моделей расположились ближе к экономическому центру, — сообщила Unslop.run, отвечая на вопрос о том, где бы они себя разместили. — Grok, естественно, единственная модель, которая расположилась правее центра».

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Теги: ии, ии-модель, тесты
ии, ии-модель, тесты
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