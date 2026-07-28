Meta✴ проигнорировала собственное исследование о вреде соцсетей для подростков, выяснили в суде

Руководство Meta✴ проигнорировало результаты собственного исследования о влиянии соцсети Instagram✴ на подростков, чтобы максимально заработать на молодых пользователях, заявили представители властей штата Теннесси присяжным на суде, передаёт Reuters.

В ходе вступительных заявлений на судебном процессе, который продлится семь недель, представители штата заявили, что собственные исследователи Meta✴ неоднократно указывали на отрицательное влияние Instagram✴ на подростков. Они пользуются платформой компульсивно, что приводит к расстройствам пищевого поведения, депрессии и причинению вреда самим себе. Несмотря на эти сигналы, компания не отключала такие функции, как автовоспроизведение, рассылка уведомлений и бесконечная прокрутка — всё это, по словам юристов, призвано удерживать подростков на платформе как можно дольше и увеличивать число просмотров рекламы.

Компания обеспечивает прозрачность в отношении рисков, с которыми сталкиваются подростки в Instagram✴, и опасного контента, который обнаруживается на платформе, заявил представитель Meta✴. Компания прилагает все усилия, чтобы выявлять и устранять проблемы. В иске против Meta✴ управление генерального прокурора штата Теннесси требует наложить на компанию финансовые санкции и обязать её изменить те аспекты платформы Instagram✴, которые, по версии властей штата, вредны для психического здоровья подростков. Если присяжные признают компанию виновной, начнётся вторая стадия разбирательства, на которой будет принято решение о денежных штрафах и внесении изменений в платформу Instagram✴, чтобы сделать её безопасной для подростков.

Непредсказуемые уведомления от приложения вызывают у пользователей выброс дофамина, способствующий возникновению зависимости, заявил представитель штата. Он показал присяжным внутренний документ от 2017 года, в котором менеджеры по продуктам признали, что уведомления и бесконечная прокрутка «по своей сути противоречат благополучию», и заявили, что компания обязана предупредить общественность, но в действительности этого не произошло.

Подобные документы, возразил представитель Meta✴, доказывают, что компания занимается поиском проблем на своих платформах, чтобы улучшать собственные сервисы. Разработаны средства, позволяющие ограничить проблемное использование соцсети, а учителям и родителям предоставляется возможность обеспечить безопасность подростков. Он также призвал присяжных рассмотреть вопрос о том, должна ли компания единолично нести ответственность и за другие пороки общества. «Доказательства, как мы считаем, покажут, что Meta✴ делает свою часть работы и даёт другим возможность делать свою, потому что защита подростков в интернете — это общая ответственность. Для этого нужно всё общество», — заключил он.