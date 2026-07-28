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Meta✴ проигнорировала собственное исследование о вреде соцсетей для подростков, выяснили в суде

Руководство Meta проигнорировало результаты собственного исследования о влиянии соцсети Instagram на подростков, чтобы максимально заработать на молодых пользователях, заявили представители властей штата Теннесси присяжным на суде, передаёт Reuters.

Источник изображения: freestocks / unsplash.com

Источник изображения: freestocks / unsplash.com

В ходе вступительных заявлений на судебном процессе, который продлится семь недель, представители штата заявили, что собственные исследователи Meta неоднократно указывали на отрицательное влияние Instagram на подростков. Они пользуются платформой компульсивно, что приводит к расстройствам пищевого поведения, депрессии и причинению вреда самим себе. Несмотря на эти сигналы, компания не отключала такие функции, как автовоспроизведение, рассылка уведомлений и бесконечная прокрутка — всё это, по словам юристов, призвано удерживать подростков на платформе как можно дольше и увеличивать число просмотров рекламы.

Компания обеспечивает прозрачность в отношении рисков, с которыми сталкиваются подростки в Instagram, и опасного контента, который обнаруживается на платформе, заявил представитель Meta. Компания прилагает все усилия, чтобы выявлять и устранять проблемы. В иске против Meta управление генерального прокурора штата Теннесси требует наложить на компанию финансовые санкции и обязать её изменить те аспекты платформы Instagram, которые, по версии властей штата, вредны для психического здоровья подростков. Если присяжные признают компанию виновной, начнётся вторая стадия разбирательства, на которой будет принято решение о денежных штрафах и внесении изменений в платформу Instagram, чтобы сделать её безопасной для подростков.

Непредсказуемые уведомления от приложения вызывают у пользователей выброс дофамина, способствующий возникновению зависимости, заявил представитель штата. Он показал присяжным внутренний документ от 2017 года, в котором менеджеры по продуктам признали, что уведомления и бесконечная прокрутка «по своей сути противоречат благополучию», и заявили, что компания обязана предупредить общественность, но в действительности этого не произошло.

Подобные документы, возразил представитель Meta, доказывают, что компания занимается поиском проблем на своих платформах, чтобы улучшать собственные сервисы. Разработаны средства, позволяющие ограничить проблемное использование соцсети, а учителям и родителям предоставляется возможность обеспечить безопасность подростков. Он также призвал присяжных рассмотреть вопрос о том, должна ли компания единолично нести ответственность и за другие пороки общества. «Доказательства, как мы считаем, покажут, что Meta делает свою часть работы и даёт другим возможность делать свою, потому что защита подростков в интернете — это общая ответственность. Для этого нужно всё общество», — заключил он.

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