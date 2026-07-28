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Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента

Компания Perplexity расширила функциональность своего агентного инструмента Personal Computer для использования с операционной системой Windows, чтобы можно было её применять на ПК на Windows в качестве локально работающей ИИ-системы, сообщил The Verge.

Источник изображения: Perplexity

Источник изображения: Perplexity

Как и версия для Mac, выпущенная Perplexity в апреле, Personal Computer for Windows функционирует как «универсальный цифровой работник», который может получать доступ к локальным файлам и приложениям для выполнения действий от имени пользователя, таких как создание документов и обновление электронных таблиц.

Релиз основан на интеграции приложения Personal Computer, которое Perplexity запустила для приложений Microsoft 365 Workspace и программного обеспечения Teams в мае. Personal Computer for Windows призван заполнить оставшийся пробел, работая непосредственно в среде Windows, сообщается в пресс-релизе Perplexity. Компания отметила, что корпоративные задачи, для которых предназначен агентный инструмент, обычно выполняются на Windows-устройствах локально, «вне досягаемости ИИ».

«Теперь пользователи Microsoft могут попросить программу Personal Computer работать с локальными файлами, Microsoft Office 365 и веб-сайтами в одном месте, — заявила Perplexity. — Она создана для выполнения зачастую неупорядоченных корпоративных задач на локальных компьютерах».

Personal Computer for Windows доступна по подписке пользователям тарифов Max и Enterprise Max, стоимость которых начинается от $200 в месяц. Perplexity утверждает, что инструмент не использует для обучения данные компании, и что всегда уведомляет пользователей перед выполнением конфиденциальных действий, таких как отправка электронных писем и удаление файлов.

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Теги: perplexity, ии, ии-агент, windows
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