«Купили, попробовали, а потом оно оказалось в ящике»: Logitech отказалась от выпуска портативных приставок после провала G Cloud

Новый руководитель игрового направления Logitech Робин Пииспанен (Robin Piispanen) не видит смысла в выпуске следующей портативной игровой приставки после неудачного эксперимента со стриминговой консолью Logitech G Cloud. «Сейчас, в данный момент, у нас есть более важные дела, чем создание второй G Cloud», — заявил он в интервью изданию The Verge.

По словам Пииспанена, хотя существовала группа игроков, которым понравилась Logitech G Cloud, подавляющее большинство покупателей разочаровались в ней: «Большая часть, скажем, 80 %, купили, попробовали, а потом устройство оказалось в ящике». По его мнению, «мы попробовали то, во что действительно верили, но это не воплотилось в тот сценарий использования, который был нужен людям».

Другим камнем преткновения стало сравнительно медленное развитие инфраструктуры облачных игр. «Облачные игры в целом действительно застопорились, — считает Пииспанен. — Microsoft ясно заявила, что облачные технологии дороги, облачные игры дороги в эксплуатации».

Пииспанен убеждён, что портативные консоли не выглядят особенно перспективным бизнесом для Logitech: «Портативные консоли работают только в очень больших масштабах, и большинство компаний, производящих портативные устройства, также владеют контентом. Так что вопрос в том, стоит ли мне заниматься контентом? Посмотрите на Nintendo, они владеют контентом. Посмотрите на Steam».

Тем не менее, Logitech инвестирует в будущее облачных технологий, несмотря на то, как сложилась судьба G Cloud, и активно ведёт переговоры с крупными игроками, такими как Microsoft и Tencent. Многое зависит от того, насколько в ближайшем будущем может снизиться стоимость облачной инфраструктуры. Некоторые аналитики прогнозируют, что устаревшие через несколько лет дата-центры для ИИ могут быть перепрофилированы под сервисы облачного гейминга.

Недавно Sony предположила, что портативные консоли для облачного гейминга, такие как PlayStation Portal, являются одним из возможных способов защиты от безудержного роста цен на память и накопители. Облачная потоковая передача требует минимального объёма памяти, что делает её все более привлекательной для широкого круга геймеров.