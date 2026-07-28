SK hynix запустит массовый выпуск энергоэффективной памяти LPDDR6 во второй половине года

По данным южнокорейского издания Herald, компания SK hynix готовится к серийному производству памяти LPDDR6 следующего поколения. Сроки начала производства — вторая половина 2026 года. Ранее ходили слухи, что серийное производство нового стандарта памяти начнётся в первой половине года, поскольку тестирование и пробное производство были завершены в марте.

Ранее SK hynix объявила, что модули памяти LPDDR6 будут иметь ёмкость 16 Гбит и будут изготавливаться по 10-нм техпроцессу шестого поколения, известному как 1c. Хотя точная скорость LPDDR6 пока неизвестна, ранее сообщалось, что SK hynix готовит модули, способные работать на скоростях до 14,4 Гбит/с, что обеспечит значительное увеличение пропускной способности по сравнению с памятью LPDDR5X предыдущего поколения. Компания заявила об увеличении скорости LPDDR6 на 33 % по сравнению с LPDDR5X, максимальная скорость которой составляет 10,7 Гбит/с, что соответствует показателю 14,4 Гбит/с для LPDDR6.

Память LPDDR6 обеспечит множество улучшений, особенно в плане плотности, энергоэффективности и скорости. SK hynix также ожидает значительного повышения её энергоэффективности — более чем на 20 %. В LPDDR6 используется структура субканалов, которая позволяет основным каналам памяти работать избирательно, обрабатывая только необходимые пути передачи данных. Это означает, что не все каналы будут задействоваться, если в этом нет необходимости. Кроме того, LPDDR6 использует технологию динамического масштабирования напряжения и частоты (DVFS), которая оптимизирует энергопотребление и производительность за счёт динамической регулировки напряжения и частоты в зависимости от сценария использования.