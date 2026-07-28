Новый великий телескоп NASA «Роман» заправлен и готов к запуску — до старта ровно месяц

ИИ оставил ПК без памяти: производители готовятся к усугублению дефицита в 2027 году

Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона

«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi

«Это тот самый момент»: Сэм Альтман уверен, что человечество достигло точки сингулярности в гонке ИИ

Анонсирован фэнтезийный роглайт-экшен Guns & Dragons, где смешались магия и технологии 5 мин.

Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Halo: Campaign Evolved и беты мультиплеера Gears of War: E-Day 2 ч.

«Лучший месяц за долгое время»: Sony порадовала подписчиков анонсом августовских игр для PS Plus 2 ч.

AMD выпустила драйвер с поддержкой новой видеокарты Radeon RX 9050, а также беты Gears of War: E-Day 2 ч.

Веб-версия WhatsApp получила голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием и много других улучшений 2 ч.

Ремейк Resident Evil 2 стал самой продаваемой игрой в истории серии, обогнав Resident Evil 5 3 ч.

Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков 3 ч.

Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента 3 ч.

Полагаться лишь на один ИИ во всём опасно для бизнеса, предупредил глава Microsoft 4 ч.

Meta проигнорировала собственное исследование о вреде соцсетей для подростков, выяснили в суде 4 ч.