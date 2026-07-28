Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Halo: Campaign Evolved и беты мультиплеера Gears of War: E-Day

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 610.88. Он добавляет поддержку игр Halo: Campaign Evolved, бета-версии мультиплеера Gears of War: E-Day и Mistfall Hunter, в которых реализованы технологии DLSS и RTX.
Список исправленных проблем:
- исправлена проблема с вылетами в Halo: Campaign Evolved на видеокартах RTX 50-й серии после установки драйвера версии R610;
- в Path of Exile 2 исправлены долгие паузы, которые могут возникать после продолжительных игровых сессий в режиме DX12;
- в Silent Hill f улучшена общая стабильность;
- в Strange Brigade и Zombie Army 4: Dead War исправлены вылеты, которые могли возникать после включения оверлея метрик в настройках приложения Nvidia;
- улучшена синхронизация кадров в некоторых играх с DX11 при использовании функции Smooth Motion и включённой функцией G-Sync;
- исправлена проблема, при которой функция RTX Dynamic Vibrance некорректно применялась к Wallpaper Engine;
- исправлены вылеты в приложении Paint.NET во время запуска, если была включена функция Nvidia Surround.
Известные проблемы:
- В настройках управления электропитанием видеокарты опция «предпочтителен режим максимальной производительности» может применяться некорректно.
Скачать драйвер GeForce Game Ready 610.88 можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.
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