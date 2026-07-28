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Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Halo: Campaign Evolved и беты мультиплеера Gears of War: E-Day

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 610.88. Он добавляет поддержку игр Halo: Campaign Evolved, бета-версии мультиплеера Gears of War: E-Day и Mistfall Hunter, в которых реализованы технологии DLSS и RTX.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Список исправленных проблем:

  • исправлена проблема с вылетами в Halo: Campaign Evolved на видеокартах RTX 50-й серии после установки драйвера версии R610;
  • в Path of Exile 2 исправлены долгие паузы, которые могут возникать после продолжительных игровых сессий в режиме DX12;
  • в Silent Hill f улучшена общая стабильность;
  • в Strange Brigade и Zombie Army 4: Dead War исправлены вылеты, которые могли возникать после включения оверлея метрик в настройках приложения Nvidia;
  • улучшена синхронизация кадров в некоторых играх с DX11 при использовании функции Smooth Motion и включённой функцией G-Sync;
  • исправлена проблема, при которой функция RTX Dynamic Vibrance некорректно применялась к Wallpaper Engine;
  • исправлены вылеты в приложении Paint.NET во время запуска, если была включена функция Nvidia Surround.

Известные проблемы:

  • В настройках управления электропитанием видеокарты опция «предпочтителен режим максимальной производительности» может применяться некорректно.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 610.88 можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

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Теги: nvidia geforce, драйвер, halo: campaign evolved, gears of war: e-day
nvidia geforce, драйвер, halo: campaign evolved, gears of war: e-day
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