Sapphire представила Radeon RX 9050 Pulse с заводским разгоном

Компания Sapphire представила свою версию видеокарты начального уровня Radeon RX 9050 на архитектуре RDNA 4 в фирменном исполнении Pulse. Карта оснащена 8 Гбайт памяти и обладает TDP 100 Вт, что на 8 Вт выше эталонного значения, заявленного AMD.

В основе новинки используется графический чип с 16 исполнительными блоками, 1024 потоковыми процессорами и 32 Мбайт кеш-памяти Infinity Cache. Sapphire заявляет для своей версии карты дополнительный разгон GPU. Игровая частота чипа составляет 2260 МГц (эталон — 1920 МГц), а Boost-частота — 2760 МГц (эталон — 2600 МГц). Память GDDR6 в составе карты работает со скоростью 18 Гбит/с на контакт и поддерживает 128-битную шину.

Модель Sapphire Radeon RX 9050 Pulse оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами. Размеры карты составляют 200 × 109,25 × 40,6 мм. Она занимает два слота расширения. Между GPU и радиатором карты производитель использует термопрокладку Honeywell PTM7950 с фазовым переходом. В составе системы охлаждения также применяются композитные тепловые трубки. Карта оснащена металлической задней пластиной. Питание карты организовано по семифазной схеме с цифровым управлением.

Radeon RX 9050 Pulse получила один 8-контактный разъём питания PCIe. Sapphire рекомендует использовать с ней блок питания мощностью 650 Вт. Карта оснащена интерфейсом PCIe 5.0 x16, а также двумя видеовыходами HDMI 2.1b и одним DisplayPort 2.1a.

Sapphire отмечает, что Radeon RX 9050 предназначена для игр в разрешении 1080p при средних и высоких настройках. Новинка поддерживает технологии FSR 4, AFMF 2, Anti-Lag 2 и FSR Redstone. Стоимость карты компания не сообщила.