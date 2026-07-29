Logitech разделит свою продукцию: Европа получит версии со съёмными аккумуляторами

В июне Nintendo сообщила о намерении выпустить предназначенный только для Европы вариант приставки Switch 2 с возможностью простой смены аккумулятора. Теперь Logitech решила пойти примерно тем же путём.

В феврале 2027 года в Европе вступает в силу норма, требующая наличия съёмных аккумуляторов у почти всей электроники с автономным питанием. Logitech станет поставлять в Европу одну версию своих беспроводных мышей, а во все остальные страны мира — другую. Об этом рассказал ресурсу The Verge руководитель игрового направления компании Робин Пииспанен (Robin Piispanen). Менее ремонтопригодные периферийные устройства могут быть даже лучше, если учесть компромиссы, считают в компании.

Стандартные варианты устройств Logitech с автономным питанием комплектуются лёгкой литийионной батареей в мягком корпусе и очень тонким кабелем — компания уверена, что разбирать их никто не будет. Но если требуется предусмотреть вариант с заменой аккумулятора, то вариант в мягком корпусе уже не подходит. Поэтому европейские версии устройств будут комплектоваться жёсткими батареями, которые труднее повредить — а повреждённый литийионный аккумулятор пожароопасен. Эти сертифицированные аккумуляторы станут продаваться в Европе отдельно, но в других регионах их не будет.

На практике, уверены в Logitech, лишь незначительное число пользователей готово разбирать мышь, вытаскивать аккумулятор и устанавливать новый, потому что старый износился. Сменные элементы питания более целесообразны для более дорогих смартфонов и ноутбуков, а беспроводные мыши Logitech по цене от $50 до $100 просто заменяют новыми целиком.

Компания заявляет, что продаёт сменные элементы для своей продукции, но в действительности делает это не всегда. Потому что, например, боковые резиновые накладки на мышь заменить не так просто: придётся разобрать всю мышь, удалить старый клей и нанести новый, и если потребитель сделает это неправильно, он огорчится. То же касается других подверженных износу элементов конструкции — Logitech просто не готова доверять потребителям самостоятельный ремонт и заявляет об этом почти открыто.