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Австралийцам запретили прожигать деньги на азартных играх в GTA Online

Борьба властей Австралии с нормализацией азартных игр среди несовершеннолетних вышла на новый уровень. Жертвами инициативы стали пользователи мультиплеерного боевика GTA Online от Rockstar Games.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Австралийские игроки GTA Online с 28 июля начали массово жаловаться на недоступность азартных мини-игр в роскошном казино-отеле Diamond, открывшем свои двери ещё летом 2019 года.

Датамайнер под псевдонимом Tex2 подтвердил, что речь идёт не о случайном сбое или баге. Rockstar официально запретила австралийским пользователям GTA Online принимать участие в виртуальных азартных играх.

Несмотря на ограничения, игроки всё ещё могут обменивать и обналичивать фишки

Несмотря на ограничения, игроки всё ещё могут обменивать и обналичивать фишки

Теперь при попытке сыграть в блэкджек, рулетку, покер и другие азартные мини-игры из ассортимента Diamond австралийских пользователей GTA Online встречает сообщение о недоступности этих функций.

Выигранные в Diamond виртуальные деньги нельзя обменять на реальные — по крайней мере, легально и в рамках условий обслуживания Rockstar, — хотя в GTA Online есть возможность траты реальных денег на имитацию азартных игр.

В Австралии проектам с имитацией азартных игр выдают возрастной рейтинг R18+ («Только для взрослых»). Версия GTA Online для Xbox на днях получила в стране новую классификацию без упоминания азартных игр.

Если блокировка окажется перманентной, Австралия присоединится к списку (около 50 пунктов) стран, в которых виртуальные азартные игры GTA Online уже недоступны: Польша, Греция, Вьетнам, Израиль, Аргентина, Китай и другие.

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Теги: gta online, grand theft auto v, rockstar games, take-two interactive, экшен
gta online, grand theft auto v, rockstar games, take-two interactive, экшен
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