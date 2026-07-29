Цукерберг пообещал рост рабочих мест с появлением искусственного «сверхинтеллекта»

Развитие технологий искусственного интеллекта следует использовать для расширения возможностей всех людей, а не централизации и контроля со стороны нескольких институтов, заявил в опубликованной The Wall Street Journal статье гендиректор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

В ближайшие годы появится сверхинтеллект — искусственный интеллект, превосходящий человеческие возможности; он будет использоваться для открытия и создания новых вещей, для стимулирования экономического роста и появления возможностей для каждого. Это контрастирует с риторикой некоторых разработчиков ИИ. «Удивительно, что дискурс многих из тех, кто разрабатывает ИИ, так полон пессимизма. Не понимаю, почему кто-либо, кто верит, что ИИ уничтожит большинство рабочих мест и большую часть значимости человечества, так спешит построить это будущее. <..> Представление о настолько большой угрозе ИИ, что единственный путь — это крайняя концентрация власти, представляется опасным. Исторически сложилось, что надежда на абсолютную власть, которая благосклонно позаботится о человечестве, если оно будет достаточно просвещённым, не приводила к безопасным или положительным результатам», — напомнил господин Цукерберг.

На протяжении истории было немало революционных технологических достижений, порождавших опасения, что человек останется не у дел — но они приносили людям большее процветание, здоровье и свободу по мере развития этих технологий. «Передача власти в руки людей для реализации их собственных стремлений — так человечество добилось наибольшего прогресса. Новые идеи и важные шаги вперёд редко исходят только из устоявшихся институтов», — написал глава Meta✴. Авиация, электричество и ПК продвигались людьми, не имевшими тесных связей с институтами. По мере того, как «каждый получает более мощные инструменты, каждый человек становится более способным формировать будущее, а не менее».

Должен соблюдаться баланс между автоматизацией производства и применением ИИ как инструмента, способствующего инновациям, которые помогают людям расширять свои навыки и открывать собственный бизнес — и если равновесие смещается в сторону автоматизации, это отрицательно сказывается на рабочих местах и экономике. «Но если сверхинтеллект получит широкое распространение, то, считаю, в будущем появится больше рабочих мест, а не меньше. Открыть бизнес будет значительно проще, не привлекая больших объёмов капитала. <..> Экономика станет более предпринимательской, больше людей будут работать в малых предприятиях, а не в крупных компаниях», — уверен Марк Цукерберг. Развитие сверхинтеллекта «станет самым значительным технологическим прорывом, который мы увидим за свою жизнь».

«Meta✴ привержена принципам расширения прав и возможностей личности, изобретательности и баланса сил. История человечества всегда шла к тому, чтобы передать больше власти в руки людей. Если эти ценности будут определяющими, то я оптимистически настроен на то, что мы сумеем построить положительное светлое будущее для всех», — заключил гендиректор Meta✴.